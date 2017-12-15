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Makarna pişirmekle ilgili yanlış bildiğiniz 10 şey
Aramızda makarna sevmeyen var mı? Soslu sade, papyon burgu, haşlanmış fırında hiç fark etmez. Herkesin muhakkak sevdiği bir makarna vardır. Hem herkesin kolaylıkla hazırlayabildiği bir yemek olması, hem de en fakir masalardan en zengin sofralara kadar her yere yakışmasıyla makarna canımız ciğerimiz. Peki makarna pişirmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan ne kadar haberdarsınız? İşte muhtemelen sizin de birkaçını uyguladığınız "makarna efsaneleri"...
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