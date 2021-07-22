Mahur isminin anlamı nedir? Mahur ne demek? Mahur adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Mahur kelimesi, 16. yüzyılda literatüre girdi. 1900'lü yılların başından itibaren hem erkek hem de kız çocuklarına isim olarak verilmeye başlanan Mahur, aynı zamanda Türk musikisindeki en eski makamlardan birinin adıdır. Mahur isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Mahur ismi, ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biridir. Son 1 yılda sadece 7 kişiye verilen bu isim, İran ve Afganistan gibi Farsça konuşulan ülkelerde daha yaygındır.
Mahur İsminin Anlamı Nedir?
Mahur isminin biri gerçek biri mecaz olmak üzere iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Türk sanat müziğinde en çok tercih edilen makamlardan biri.
İkinci Anlamı: Ferahlık ve mutluluk veren, neşeli.
Mahur İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 2
Renk sembolü: Turuncu
Mahur İsminin Analizi
1- Genelde neşelidir ve çevresine pozitif enerji saçar.
2- Geleceğe umutla bakar.
3- Açık sözlü olmasıyla tanınır.
Mahur Adının Kökeni
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Mahur kelimesi Farsça kökenlidir.
Mahur İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Mehtap
2- Su
3- Aynur
4- Ayşenur
5- Uğur
6- İlknur
7- Sedef
8- Sefa
9- Meltem
10- Songül
Mahur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Mahur ismi Kur'an'ı Kerim'de geçmemektedir ancak bu ismin kız ve erkek çocuklarına verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.