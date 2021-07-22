MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriMahur isminin anlamı nedir? Mahur ne demek? Mahur adının özellikleri, analizi ve kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Mahur isminin anlamı nedir? Mahur ne demek? Mahur adının özellikleri, analizi ve kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 03:55 | Son Güncelleme:

Mahur isminin anlamı nedir? Mahur ne demek? Mahur adının özellikleri, analizi ve kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahur isminin anlamı nedir? Mahur ne demek? Mahur adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Mahur kelimesi, 16. yüzyılda literatüre girdi. 1900'lü yılların başından itibaren hem erkek hem de kız çocuklarına isim olarak verilmeye başlanan Mahur, aynı zamanda Türk musikisindeki en eski makamlardan birinin adıdır. Mahur isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Mahur ismi, ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biridir. Son 1 yılda sadece 7 kişiye verilen bu isim, İran ve Afganistan gibi Farsça konuşulan ülkelerde daha yaygındır.

 Mahur İsminin Anlamı Nedir?

 Mahur isminin biri gerçek biri mecaz olmak üzere iki farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Türk sanat müziğinde en çok tercih edilen makamlardan biri.

 İkinci Anlamı: Ferahlık ve mutluluk veren, neşeli.

 Mahur İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 2

 Renk sembolü: Turuncu

 Mahur İsminin Analizi

 1- Genelde neşelidir ve çevresine pozitif enerji saçar.

 2- Geleceğe umutla bakar.

 3- Açık sözlü olmasıyla tanınır.

 Mahur Adının Kökeni

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Mahur kelimesi Farsça kökenlidir.

 Mahur İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Mehtap

 2- Su

 3- Aynur

 4- Ayşenur

 5- Uğur

 6- İlknur

 7- Sedef

 8- Sefa

 9- Meltem

 10- Songül

 Mahur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Mahur ismi Kur'an'ı Kerim'de geçmemektedir ancak bu ismin kız ve erkek çocuklarına verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi