Mahur isminin anlamı nedir? Mahur ne demek? Mahur adının özellikleri, analizi ve kökeni

Mahur ismi, ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biridir. Son 1 yılda sadece 7 kişiye verilen bu isim, İran ve Afganistan gibi Farsça konuşulan ülkelerde daha yaygındır.

Mahur İsminin Anlamı Nedir?

Mahur isminin biri gerçek biri mecaz olmak üzere iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Türk sanat müziğinde en çok tercih edilen makamlardan biri.

İkinci Anlamı: Ferahlık ve mutluluk veren, neşeli.

Mahur İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 2

Renk sembolü: Turuncu

Mahur İsminin Analizi

1- Genelde neşelidir ve çevresine pozitif enerji saçar.

2- Geleceğe umutla bakar.

3- Açık sözlü olmasıyla tanınır.

Mahur Adının Kökeni

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Mahur kelimesi Farsça kökenlidir.

Mahur İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Mehtap

2- Su

3- Aynur

4- Ayşenur

5- Uğur

6- İlknur

7- Sedef

8- Sefa

9- Meltem

10- Songül

Mahur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Mahur ismi Kur'an'ı Kerim'de geçmemektedir ancak bu ismin kız ve erkek çocuklarına verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.