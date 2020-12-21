Magnezyum ne işe yarar, eksikliği nasıl giderilir?

Vücut için en önemli minerallerden biri olarak kabul edilen magnezyum, insan vücudunda çok fazla bulunur.

Magnezyum ne işe yarar?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, magnezyumun ne işe yaradığını şöyle açıkladı.

Vücuttaki asit-baz dengesini düzenleyen magnezyum, kas ve sinir sistemi için kalsiyumla birlikte olmazsa olmazdır. Tüm bunların yanı sıra kan basıncını düzenleyen, damar elastikiyetini sağlayan magnezyum hücre yenilenmesinde de görev alır. Beden ve beyin sağlığı için belirleyici bir rol üstlenen magnezyumun eksik olması durumunda ise çeşitli sorunlar meydana gelir. Hipomagnezemi olarak da adlandırılan bu durum, yorgunluktan kas ağrıları ve hatta astıma kadar birçok sağlık probleminin sinsi sebebi olarak görülür.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri

Dr. İsmail Çelik, magnezyum eksikliğinin belirtileri hakkında bilgi verdi:

Magnezyum eksikliğinin en büyük nedenlerinden biri değişen yaşam tarzımız ve bununla birlikte büyük bir değişime uğrayan beslenme tipidir. Giderek artan fast food tarzı beslenme, hazır ve paketlenmiş gıdalara olan ilgi, içme sularındaki magnezyum oranının düşürülmesi gibi nedenler eksikliğe yol açabilir.

Magnezyum eksikliğinin diğer belirtileri ise;

Kalp çarpıntıları

Mide krampları

Yorgunluk

Uyku bozuklukları

Migren ağrıları

Denge bozukluğu

Vücutta seğirme ve tikler

Osteoporoz

Yüksek tansiyon

Dikkat eksikliği

Depresyon

Öfke kontrolünü sağlamada zorluk çekme

Unutkanlık

Magnezyum eksikliği nasıl giderilir?

“Magnezyum eksikliğinin mutlaka tedavi edilmesi gerekir” diyen Dr. İsmail Çelik, magnezyum eksikliğinin tedavi edilmedikçe birçok hastalığa davetiye çıkardığının altını çizdi. Bunlar;

Psikolojik hastalıklar

Kalp hastalıkları

Metabolik ve nutrisyonel hastalıklar

Astım

Parkinson

Multipl skleroz

Alzheimer

Magnezyum eksikliğinin giderilmesindeki adımlardan biri doktorun vereceği takviyelerdir. Eğer durum çok daha ciddiyse takviyeler tablet şeklinde değil doğrudan damardan verilir. Eksikliğin giderilmesinde kişiye de büyük iş düşmektedir. Tedavide doğru beslenme belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Hangi besinlerde magnezyum bulunuyor?

“Magnezyum enerji metabolizmasındaki çoğu enzim için önemli bir mineraldir. Vücut asit baz dengesinin sağlanmasında yardımcı, kas ve sinir sisteminde etkindir. Kalsiyum minerali ile birlikte çalışır, kalsiyum kasın kasılmasını sağlarken magnezyum da gevşemesinden sorumludur. Damar elastikiyetinde ve kan basıncının düzenlenmesinde etkindir. Magnezyum ayrıca hücre büyümesi ve yenilenmesinde görev alır. Kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve fosforla birlikte bulunur” şeklinde bilgi veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özışık, magnezyum içeren besinleri sıraladı.

Badem, ceviz, fındık, fıstık, kaju gibi sert kabuklu yemişler, kabak çekirdeği, kurubaklagiller (mercimek, nohut, kuru fasulye ve tüm fasulye türleri), tam tahıllar, buğday kepeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, nane, pazı, roka, pancar yaprakları gibi), muz, çilek, ahududu, karpuz, kavun, hurma, incir, kabuklu fırın patates, çikolata ve kakao doğal magnezyum kaynaklarıdır.

Birçok ot, baharat ve yosunlar da magnezyum içerir; Agar yosunu, kişniş, dereotu, kereviz tohumu, adaçayı, kurutulmuş hardal, fesleğen, kakao tozu, rezene tohumu, kekik, kimyon tohumu, tarhun, mercanköşk, haşhaş tohumu da magnezyum bakımından zengindir.

Doktor tavsiyesi olmadan magnezyum almayın

Doç. Dr. Gökhan Özışık, “doktor tavsiyesi olmadan magnezyum almayın” uyarısında bulundu ve şöyle konuştu:

Magnezyum içeren ilaçların ya da multivitaminlerin doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce alınması, magnezyum düzeylerinin normal sınırların üzerine çıkmasına ve ishal, huzursuzluk, vücut sıcaklığında artış, sürekli uyku isteği gibi istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Vücutta magnezuyum eksikliğine bağlı olduğu düşünülen belirtiler varsa, mutlaka doktora başvurulmalı ve doğru yöntemlerle magnezyum alımı sağlanmalıdır. Kanda serum seviyesinin ölçülmesi her zaman gerçek magnezyum düzeyini göstermeyebilir. İdeal olan idrarda veya hücre içi (kandaki mononükleer hücreler) düzeyin ölçülmesidir.