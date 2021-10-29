Mağaza İsimleri - Giyim, Ayakkabı Ve Mobilya Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları
Giyim, ayakkabı ve mobilya bir bireyin hayatının önemli bir parçasıdır. Kişi her zaman kıyafetlerinde iyi görünmek ve aynı zamanda evinin de şık durmasını ister. Bu alanlarda bir mağaza açmak istiyorsanız o halde zamane tarzlara ve isimlere ayak uydurmalısınız. İşte, Mağaza isimleri hakkında tüm detayları derledik.
İster giyim, ister ayakkabı, isterseniz de mobilya mağazası açacak olun, ilk izlenimi mağazanızın adı yansıtacaktır.
Mağaza İsimleri
Günümüzde giyim ve mobilya trendleri çok değişti ve gün geçtikçe de değişmeye devam ediyor. Bu sektörlerde yeni bir mağaza açmak oldukça avantaj sağlayacaktır. Ancak mağazanızın adını her zaman önceden planlamalı ve gerekirse arkadaş veya aile önerilerine açık olunmalıdır.
Moda endüstrisinde büyük bir rekabet var ve herkesin arasından sıyrılmak kolay bir iş değildir. Eğer gerçekten benzersiz fikirleriniz ve bu sektöre verecek yeni bir nefesiniz varsa tutkulu olduğunuz işinize başlamak için bir isme ihtiyacınız var demektir.
Herhangi bir işe başlamak söz konusu olduğunda, karşılaştığımız en önemli husus, işletmeniz için bir marka adı seçmektir. Marka olmadan, insanların sizi tanıması çok zor olacaktır. İyi bir isim bulmak oldukça zor olabilir ama endişelenmeyin. Söz konusu mağazalar ise sizlere bazı ipuçları vereceğiz.
Giyim Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları
Giyim mağazası dendiğinde büyük markalar hariç akla her zaman yabancı isimler gelmektedir. Biraz dikkatleri mağazanızın üzerine çekmek istiyorsanız, farklı bir Türkçe isim seçebilirsiniz. Yalnızca giyim konusunda değil ilham aldığınız bir sanatçının tarzı hakkında da isim türetebilirsiniz.
Moda Festivali: Fashion Fiesta
Kıyafet Arşivi: Outfit Archive
Porselen Giyim: Porcelain Apparel
Dolap Devrimi: Closet Revolution
Çılgın Renkler: Mad Colors
Üst Çekmece İplikleri: Top Drawers Threads
Mod Füzyon Butiği: Mode Fusion Boutique
Pembe Yasemin: Pink Jasmine
İnce İplikler Butiği: Fine Threads Boutique
Sahada Spor Giyim: On The Field Sportswear
Aile Dolabı: Family Closet
Manolya Butik: Magnolia Boutique
Emmy'nin Mankeni: Emmy’s Mannequin
Dikiş Dükkanı: Stitch Shop
Klas Kadın: Classy Missy
Bayan Manken: Model Madness
Ayakkabı Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları
Ayakkabı mağazası isimleri biraz uzun ama farklı olmakla meşhurdur. Sadece ayakkabının bir parçasını alıp mağaza ismi de yapabilirsiniz. Örneğin, Bağcık, Fermuar, Toka gibi isimler hem güzel hem de kısa olması nedeni ile akılda kalıcıdır. Biraz gösteriş istiyorsanız, o halde uzun isimlere yönelebilirsiniz.
Bin Adımda: A Thousand Steps
Toka: Buckle
Şehir Sokakları Ayakkabı: City Streets Shoes
İlk Adım Ayakkabılar: First Step Shoes
Miras Ayakkabısı: Heritage Shoe
Kırmızı Kanat: Red Wing
Retro Taban: Retro Soles
Road Runner Spor: Road Runner Sports
Şık Ayakkabı: Chic Shoe
Birkaç İyi Ayakkabı: A Few Good Shoes
Ayak Hakkında Her Şey: All About Feet
Sevimli Çizmeler: Cute Boots
Moda Ayak: Fashion Feet
Ayak Hareketi: Foot Action
Seksek Ayakkabı Mağazası: Hopscotch Shoe Store
Hızlı Ayakkabı: Rapid Footwear
Mobilya Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları
Bir mobilya mağazasını ön plana çıkaran nedir? Tabi ki ilk olarak ismidir. Mağazanızın adı ne kadar trend görünürse, mobilyalarda o kadar dikkat çekecektir. Eşsiz mobilya mağazanız için birkaç isimden ilham alabilirsiniz.
Mobilya Izgarası: Furniture Grid
Yemek Odası: Dining Room
Kahverengi Nesne: Brown Object
Eğri Eğik Çizgi: Curve Slash
Modern Şehir Ahşap: Modern City Wood
Ev Rezerv: Home Reserve
Deri Mobilya: Leather Furniture
Görkemli Ahşap Mağazası: Majestic Wood Store
Doğa Yaprak: Nature Leaf
Ev Gibisi Yok: No Place Like Home
Veranda: Patio
Rustik Mobilya: Rustic Furniture
Temel Tasarımlar: Ingrain Designs
Felix Mobilya: Felix Furniture
Mobilya Sanatı: Furniture Art
Herkes Rahat: Everyone İs Comfortable