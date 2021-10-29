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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Mağaza İsimleri - Giyim, Ayakkabı Ve Mobilya Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları

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Mağaza İsimleri - Giyim, Ayakkabı Ve Mobilya Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları

Giyim, ayakkabı ve mobilya bir bireyin hayatının önemli bir parçasıdır. Kişi her zaman kıyafetlerinde iyi görünmek ve aynı zamanda evinin de şık durmasını ister. Bu alanlarda bir mağaza açmak istiyorsanız o halde zamane tarzlara ve isimlere ayak uydurmalısınız. İşte, Mağaza isimleri hakkında tüm detayları derledik.

İster giyim, ister ayakkabı, isterseniz de mobilya mağazası açacak olun, ilk izlenimi mağazanızın adı yansıtacaktır. 

 Mağaza İsimleri 

 Günümüzde giyim ve mobilya trendleri çok değişti ve gün geçtikçe de değişmeye devam ediyor. Bu sektörlerde yeni bir mağaza açmak oldukça avantaj sağlayacaktır. Ancak mağazanızın adını her zaman önceden planlamalı ve gerekirse arkadaş veya aile önerilerine açık olunmalıdır. 

 Moda endüstrisinde büyük bir rekabet var ve herkesin arasından sıyrılmak kolay bir iş değildir. Eğer gerçekten benzersiz fikirleriniz ve bu sektöre verecek yeni bir nefesiniz varsa tutkulu olduğunuz işinize başlamak için bir isme ihtiyacınız var demektir. 

 Herhangi bir işe başlamak söz konusu olduğunda, karşılaştığımız en önemli husus, işletmeniz için bir marka adı seçmektir. Marka olmadan, insanların sizi tanıması çok zor olacaktır. İyi bir isim bulmak oldukça zor olabilir ama endişelenmeyin. Söz konusu mağazalar ise sizlere bazı ipuçları vereceğiz. 

 Giyim Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları 

 Giyim mağazası dendiğinde büyük markalar hariç akla her zaman yabancı isimler gelmektedir. Biraz dikkatleri mağazanızın üzerine çekmek istiyorsanız, farklı bir Türkçe isim seçebilirsiniz. Yalnızca giyim konusunda değil ilham aldığınız bir sanatçının tarzı hakkında da isim türetebilirsiniz. 

 Moda Festivali: Fashion Fiesta

 Kıyafet Arşivi: Outfit Archive

 Porselen Giyim: Porcelain Apparel

 Dolap Devrimi: Closet Revolution

 Çılgın Renkler: Mad Colors

 Üst Çekmece İplikleri: Top Drawers Threads

 Mod Füzyon Butiği: Mode Fusion Boutique

 Pembe Yasemin: Pink Jasmine

 İnce İplikler Butiği: Fine Threads Boutique

 Sahada Spor Giyim: On The Field Sportswear

 Aile Dolabı: Family Closet

 Manolya Butik: Magnolia Boutique

 Emmy'nin Mankeni: Emmy’s Mannequin

 Dikiş Dükkanı: Stitch Shop

 Klas Kadın: Classy Missy

 Bayan Manken: Model Madness 

 Ayakkabı Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları 

 Ayakkabı mağazası isimleri biraz uzun ama farklı olmakla meşhurdur. Sadece ayakkabının bir parçasını alıp mağaza ismi de yapabilirsiniz. Örneğin, Bağcık, Fermuar, Toka gibi isimler hem güzel hem de kısa olması nedeni ile akılda kalıcıdır. Biraz gösteriş istiyorsanız, o halde uzun isimlere yönelebilirsiniz. 

 Bin Adımda: A Thousand Steps

 Toka: Buckle

 Şehir Sokakları Ayakkabı: City Streets Shoes

 İlk Adım Ayakkabılar: First Step Shoes

 Miras Ayakkabısı: Heritage Shoe

 Kırmızı Kanat: Red Wing

 Retro Taban: Retro Soles

 Road Runner Spor: Road Runner Sports

 Şık Ayakkabı: Chic Shoe

 Birkaç İyi Ayakkabı: A Few Good Shoes

 Ayak Hakkında Her Şey: All About Feet

 Sevimli Çizmeler: Cute Boots

 Moda Ayak: Fashion Feet

 Ayak Hareketi: Foot Action

 Seksek Ayakkabı Mağazası: Hopscotch Shoe Store

 Hızlı Ayakkabı: Rapid Footwear 

 Mobilya Mağazası İsim Önerileri İle Anlamları 

 Bir mobilya mağazasını ön plana çıkaran nedir? Tabi ki ilk olarak ismidir. Mağazanızın adı ne kadar trend görünürse, mobilyalarda o kadar dikkat çekecektir. Eşsiz mobilya mağazanız için birkaç isimden ilham alabilirsiniz. 

 Mobilya Izgarası: Furniture Grid

 Yemek Odası: Dining Room

 Kahverengi Nesne: Brown Object

 Eğri Eğik Çizgi: Curve Slash

 Modern Şehir Ahşap: Modern City Wood

 Ev Rezerv: Home Reserve

 Deri Mobilya: Leather Furniture

 Görkemli Ahşap Mağazası: Majestic Wood Store

 Doğa Yaprak: Nature Leaf

 Ev Gibisi Yok: No Place Like Home

 Veranda: Patio

 Rustik Mobilya: Rustic Furniture

 Temel Tasarımlar: Ingrain Designs

 Felix Mobilya: Felix Furniture

 Mobilya Sanatı: Furniture Art

 Herkes Rahat: Everyone İs Comfortable

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