Madalyon hastalığı (Gül hastalığı) nedir, bulaşıcı mı? Madalyon hastalığı sebepleri ve belirtileri

En sık 10 ila 35 yaşları arasında görülen bir tip cilt hastalığı madalyon hastalığı (gül hastalığı) ya da Pityriasis rosea herhangi bir yaş grubunu da etkileyebilir. Kaşıntıya sebep olması nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkileyen madalyon hastalığı bulaşıcı mıdır, neden olur sorularının yanıtları ve belirtileriyle birlikte tedavi yöntemlerini paylaşıyoruz.

Madalyon hastalığı (Gül hastalığı) belirtileri nelerdir?

Madalyon hastalığı (Gül hastalığı) tipik olarak pullu bir yama, haberci yama olarak adlandırılan belirtilerle sırtınızda, göğsünüzde veya karnınızda büyük, hafif kabarık belirtilerle başlar. Müjdeleyici yama ortaya çıkmadan önce, bazı insanlar baş ağrısı, yorgunluk, ateş veya boğaz ağrısı yaşarlar.

Müjde lekesi göründükten birkaç gün ila birkaç hafta sonra sırt, göğüs veya karnınızda çam ağacı desenini andıran daha küçük pullu noktalar fark edebilirsiniz. Döküntü, bazen şiddetli olan kaşıntıya neden olabilir. Bu belirtiler kalıcı bir döküntüye dönüşürse mutlaka doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz.

Madalyon hastalığı (Gül hastalığı) sebepleri nelerdir, bulaşıcı mı?

Madalyon hastalığı (Gül hastalığı)’nın kesin nedeni belirsizdir. Bazı kanıtlar, kızarıklığın viral bir enfeksiyon, özellikle de herpes virüsünün belirli türleri tarafından tetiklenebileceğini göstermektedir. Ancak uçuklara neden olan uçuk virüsü ile ilgili değildir. Pityriasis rosea'nın bulaşıcı olduğuna inanılmıyor.

Madalyon hastalığı (Gül hastalığı) ne kadar sürer, tedavisi nasıldır?

Madalyon hastalığı (Gül hastalığı)’nın belli başlı bir tedavi yöntemi yoktur. Bazı insanlar kızarıklığın 6 ila 8 hafta içinde kaybolduğunu görür, ancak cildin temizlenmesi 5 ay veya daha uzun sürebilir.

Döküntüyü tedavi etmeniz gerekmese de, bazı hastalar yatıştırıcı merhemler ve kaşıntı önleyici losyonları bir uzman kontrolünde kullanabilirler.