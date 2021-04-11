Macadamia Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Macadamia Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Macadamia yağını merak eden ve bu yağ hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çok sayıda insan bulunuyor. Özellikle de çeşitli sağlık problemlerine doğal yollarla çözüm bulmak isteyenlerin büyük ilgisini çekiyor.



Macadamia Yağı Nedir?



Macadamia yağı, fındıkgiller ailesinden olan ve dört mevsim boyunca yeşil kalabilen macadamia ağacının meyvesinden üretilen bir bitkisel yağdır. Macadamia fındığı olarak da bilinen bu ağaç türü, 20 - 25 metreye kadar uzayabilen bir ağaç olma niteliğine sahiptir. Macadamia fındığı, normal fındığın iki katı büyüklüğe sahip olup daha yumuşak ve % 65 ile % 70 oranında yağ içeren bir fındıktır.



Macadamia Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Macadamia yağının yapımı için, Anavatanı Avusturya olan, Macadamia bitkisinin fıstıklarından yararlanılır. Macadamia yağı elde edilmesi için toplanan Macadamia fındıkları, soğuk press yöntemi kullanılarak sıkıştırılır ve bu şekilde Macadamia yağı elde edilir.



Macadamia Yağı Ne İşe Yarar?



Oldukça zengin bir içeriği sahip durumda olan macadamia yağı özellikle cilt ve saç bakımı için son derece önemli bir kullanım sağlıyor. Macadamia yağı bu bakımdan, öncelikli olarak cilt ve saç bakımında kullanılan bir yağ türüdür. Bundan dolayı da kozmetik sektöründe nemlendirici kremlerin üretiminde önemli bir kullanımı söz konusu olan bitkisel yağlardandır.



Mutfakta kullanılan bir yağ olmayan macadamia yağı, ayrıca gıda sanayinde kurabiye, kek, bisküvi ve hamur işi gibi gıdalarda kullanılmaktadır. Ayrıca şekerlemelerin içine de eklenmesi söz konusudur.



Macadamia Yağı Neye İyi Gelir?



Macadamia yağı aksatılmadan düzenli bir şekilde kullanıldığında, yıpranmış durumda olan saçlara çok iyi gelir. Özellikle de çok işlem gördüğü için yıpranmış durumda olan saçlara çok iyi gelen bir bitkisel yağ olma özelliği taşır.



Macadamia Yağı Faydaları



Macadamia yağı uygulandığı bölgelerde düzenli olarak kullanıldığı durumlarda gözle görülebilir nitelikte etkin faydalar sağlar. Bu kapsamda işe macadamia yağının faydaları:



- Macadamia yağı saçın kuruma süresini kısaltarak saç tellerini besler.

- Düzenli olarak uygulandığı saçların daha parlak ve güzel görünmesine önemli katkı sağlar,

- Macadamia yağı ciltte çeşitli sebeplerle meydana gelen yara izlerini, güneş yanıklarını ve güneş lekelerini giderici etki sağlar.

- Cilt kuruluğundan dolayı meydana gelen çatlaklara ve tahrişlere karşı cildi besleyerek onarır.

- Diz ve dirseklere masaj yaparak sürüldüğü zaman uygulandığı bölgeyi nemlendirerek yumuşatır. Böylece sert ve pürüzlü durumdaki dirsek kısımlarını güzelleştirici etki gösterir.

- Uygulandıktan sonra bütün gece boyunca ciltte bekletilen macadamia yağı, cildin nem gereksiniminin yüzde 90’ını karşılar ve cilde pürüzsüz bir yumuşaklık kazandırır.



Macadamia Yağı Nasıl Kullanılır? Macadamia Yağı Kullanımı



Macadamia yağı, yalnızca temi halde olan cilde ve nemli saça uygulanır. Yağ, sorunlu olan bölgelerine masaj yapılarak uygulanır ve tüm gece boyunca uygulandığı bölgede bekletilir. Ayrıca göz çevresine çok hafif vuruşlarla uygulanabilen yağ, vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilmekte olup duşun hemen ardından cilde sürülerek kullanılır.



Saç bakımı için olan kullanımlarda ise hem boyalı hem de boyasız olan saçlara kolaylıkla uygulanabilir. Bunun için saç diplerine ve saça boydan boya sürülerek ahşap bir tarak yardımıyla tüm saça iyice dağılması sağlanır. Macadamia yağı, saç ve cilt tarafından son derece hızlı bir şekilde emilir ve oldukça etkin bir nemlendirme sağlar.