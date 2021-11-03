LPG beyni arızası nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir? LPG elektronik beyin arızası yakıtı etkiler mi

LPG beyin arızası aynı zamanda otogaz regülatör arızası olarak bilinmektedir. Bu konuda belli başlı bazı sebepler dolayısıyla, LPG üzerinden arıza ön plana çıkmaktadır. Böyle durumlarda ise mutlaka teknik servis bünyesinde destek almak en önemli husustur. Aksi takdirde daha ciddi arıza ve boyutlara ulaşma durumu ile karşı karşıya kalınabilir.

LPG Beyni Arızası Nasıl Anlaşılır?

LPG tankı üzerinden kesiciye gelen sıvı ile beraber, LPG’nin içerisinde yer alan bazı maddeler akışkan ve çok küçük olduklarından dolayı, gaz filtresini geçmek suretiyle LPG beynine ulaşır. Zaman içerisinde ise regülatör kısmında biriken bu maddeler hassas parçalar olmaları kapsamında, araç üzerinde düzgün şekilde görevini yerine getiremez hale gelir. Özellikle metal tozu ya da katkı yağı gibi birçok değişik ürün buna örnek verilebilir. Böylece bu maddeler ile beraber etkilenmek suretiyle LPG beyin arızası ortaya çıkar.

Yaşanan bu arıza ile beraber LPG beyni üzerinden araçta birtakım istenmeyen sorunlar meydana gelir. Özellikle rolantide düzensiz çalışma, sabahları aracın çalışmaması gibi durumlar yaşanabilir. LPG beyin arızası bu şekilde meydana geldiği vakit, yenisiyle değiştirmek suretiyle işlem yapılmalıdır.

LPG Beyni Arızası Belirtileri Nelerdir?

Ateşleme sisteminde herhangi bir sorun olmamasına rağmen, LPG beyin arızası var ise birtakım belirtiler ile etkisini önemli oranda gösterir.

- Aracın çok geç çalışması

- Radyatör soğukken motor kapağı açıldığında yoğun LPG kokusu gelmesi

- Motor sıcakken stop edildiği vakit yeniden çalıştırıldığı zaman çok geç çalışması

- Araç rolantide iken düzensiz bir şekilde çalışması

Genel anlamda bu gibi sebeplerden dolayı LPG beyin arızası ortaya çıkmaktadır. Tabii eğer bu durum zamanında müdahale edilmez ve çözüme kavuşmaz ise, zaman içerisinde aracın farklı bölümlerindeki yerlerine de sıçrayarak ciddi anlamda zarar verebilmektedir. LPG tarzı yakıt üzerinden çalışan araçlar için en önemli sorunlar içerisinde bulunduğunu dile getirmek mümkün.

LPG Elektronik Beyin Arızası Yakıtı Etkiler mi?

En çok merak edilen konular içerisinde LPG elektronik beyin arızasının yakıtı etkileyip etkilemeyeceği geliyor. Söz konusu LPG beyin arızası olduğu vakit, zaman içerisinde aracın birçok farklı parçasını da önemli oranda etkilemektedir. Doğal olarak LPG elektronik beyin arızası üzerinden yakıtında belli oranda etkileneceğini ifade etmek mümkün. Zira katkı yağı ve metal tozu ile beraber gerçekleşen karışım üzerinde, ciddi sorunlar meydana gelebilmektedir. Böylece daha fazla yakıt harcama ile beraber yakıtın üzerinden istenilen performansı elde edilememesi gibi durumlar yaşanabilir. O yüzden zamanında müdahale ile beraber çözüm bulunması gereken önemli sorunlar içerisinde yer almaktadır.

LPG Beyin Arızası Nasıl Çözülür?

Zaman içerisinde aracın performansını düşürmesi ile beraber verimi de önemli bir oranda azaltan LPG beyin arızası, mutlaka çözülmesi gereken sorunlar içerisinde yer alır. Böyle durumlarda LPG beyin arızası üzerinden yenisiyle değiştirme işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca konusunda uzman kişiler ile beraber LPG beyni sökülmeli ve diyafram temizleme işlemi yapılmalıdır. Bu durum ortalama en az 2 yılda bir gerçekleşmesi gereken periyodik bakımlar içerisinde yer alır. Böylece sağlıklı bir şekilde aracı kullanma imkanı elde edilir.