Son Güncelleme:
Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem
Yumuşacık ve lezzetli et pişirmek istiyorsanız bu teknikleri deneyin.
HAŞLAMA YÖNTEMİ
- En etkili ve tadı güzel olan yöntemlerden biridir haşlama. Etin besin değerini ve tadını kaybetmemesi için çok etkili bir pişirme çeşididir.
- Ayrıca haşlama et diğerlerine göre daha kolay sindirilir.
- Etinizi tencere içindeki kaynamış suya atın, düşük ısıda bir süre kaynatın.
- Isının çok yüksek olmamasına dikkat edin, aksi takdirde etiniz sertleşir.
- Tercih ederseniz içine havuç, patates, soğan gibi sevdiğiniz sebzeleri ve baharatları ekleyebilirsiniz.
KIZARTMA YÖNTEMİ
- Eti kızartarak pişirmek çok yağlı olacağından diğer yöntemlere göre pek sağlıklı kabul edilmez.
- İster az yağda kızartın ister bol yağda kızartın, yağınız nötr ve hafif olmalıdır.
- Kızartmanız için en ideal derece ise 200-250 derece arasıdır.
SOTE KAVURMA
- Eğer aceleniz varsa soteleyerek kavurmayı tercih edebilirsiniz.
- İnce ve küçük şekilde parçalanmış etlerinizi yapışmaz bir tavada pişirin.
- İsteğinize bağlı olarak içine 1 tatlı kaşığı yağ ekleyebilirsiniz.
- Sote kavurma; besinlerin hızlıca pişirilmesi için sağlıklı bir yöntemdir ve ayrıca bu yöntemle et, besin değerlerini de korur.
AĞIR ATEŞTE PİŞİRME YÖNTEMİ
- Etinize hiç sıvı eklemeden, ağır bir ateşte kendi suyuyla pişirebilirsiniz.
- Bu işlem diğer yöntemlere göre daha daha uzun sürecektir ama emin olun ki lezzeti açısından beklemeye değer.
- Özellikle kuzu incik ve güveç yemeklerinde bu yöntemi kullanmalısınız.
IZGARA YÖNTEMİ
- Bu yöntem ile eti direkt olarak ısıya maruz bırakarak her tarafının pişmesini sağlayabilirsiniz.
- Etin iki tarafının da piştiğinden emin olmak için çift taraflı olarak 4-6 dakika pişirin.
- Izgaranızı mangalda yapıyorsanız etinizi kesinlikle kömürle temas ettirmemeniz gerekir. Aksi halde hem etin tadı kötü olur hem de sağlık açısından da zararlıdır.
FIRINLAMA YÖNTEMİ
- Fırını önceden 180-200 derecede ısıtın, etinizin iyi pişmesi için üzerini folyo ile kapatın.
- Fırında pişirme yönteminin avantajı ekstra yağa ihtiyaç duyulmamasıdır.
- Böylece daha sağlıklı ve lezzetli bir et yemiş olacaksınız.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle