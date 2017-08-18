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Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem

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Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem
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Yumuşacık ve lezzetli et pişirmek istiyorsanız bu teknikleri deneyin.

HAŞLAMA YÖNTEMİ

  • En etkili ve tadı güzel olan yöntemlerden biridir haşlama. Etin besin değerini ve tadını kaybetmemesi için çok etkili bir pişirme çeşididir.
  • Ayrıca haşlama et diğerlerine göre daha kolay sindirilir.
  • Etinizi tencere içindeki kaynamış suya atın, düşük ısıda bir süre kaynatın.
  • Isının çok yüksek olmamasına dikkat edin, aksi takdirde etiniz sertleşir.
  • Tercih ederseniz içine havuç, patates, soğan gibi sevdiğiniz sebzeleri ve baharatları ekleyebilirsiniz.

Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem
  

KIZARTMA YÖNTEMİ

  • Eti kızartarak pişirmek çok yağlı olacağından diğer yöntemlere göre pek sağlıklı kabul edilmez.
  • İster az yağda kızartın ister bol yağda kızartın, yağınız nötr ve hafif olmalıdır.
  • Kızartmanız için en ideal derece ise 200-250 derece arasıdır.

Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem

 

SOTE KAVURMA

  • Eğer aceleniz varsa soteleyerek kavurmayı tercih edebilirsiniz.
  • İnce ve küçük şekilde parçalanmış etlerinizi yapışmaz bir tavada pişirin.
  • İsteğinize bağlı olarak içine 1 tatlı kaşığı yağ ekleyebilirsiniz.
  • Sote kavurma; besinlerin hızlıca pişirilmesi için sağlıklı bir yöntemdir ve ayrıca bu yöntemle et, besin değerlerini de korur.

 

Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem
 

AĞIR ATEŞTE PİŞİRME YÖNTEMİ

  • Etinize hiç sıvı eklemeden, ağır bir ateşte kendi suyuyla pişirebilirsiniz.
  • Bu işlem diğer yöntemlere göre daha daha uzun sürecektir ama emin olun ki lezzeti açısından beklemeye değer.
  • Özellikle kuzu incik ve güveç yemeklerinde bu yöntemi kullanmalısınız.

Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem

IZGARA YÖNTEMİ

  • Bu yöntem ile eti direkt olarak ısıya maruz bırakarak her tarafının pişmesini sağlayabilirsiniz.
  • Etin iki tarafının da piştiğinden emin olmak için çift taraflı olarak 4-6 dakika pişirin.
  • Izgaranızı mangalda yapıyorsanız etinizi kesinlikle kömürle temas ettirmemeniz gerekir. Aksi halde hem etin tadı kötü olur hem de sağlık açısından da zararlıdır.

 

Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem
 

FIRINLAMA YÖNTEMİ

  • Fırını önceden 180-200 derecede ısıtın, etinizin iyi pişmesi için üzerini folyo ile kapatın.
  • Fırında pişirme yönteminin avantajı ekstra yağa ihtiyaç duyulmamasıdır.
  • Böylece daha sağlıklı ve lezzetli bir et yemiş olacaksınız.

Lokum kıvamında et pişirmek isteyenler için 6 yöntem

 

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