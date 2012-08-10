Liselilere ek sınav müjdesi!

Tek dersten sınıf tekrarına kaldıkları için üniversiteli olmalarının riske girdiği yaklaşık 400 bin öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) ek sınav müjdesi geldi. Dün genelge yayımlayan bakanlık 2011-2012 öğretim yılına mahsus olmak üzere tüm ortaöğretim kurumlarına ek sınav hakkı verildiğini açıkladı.



Genelgeye göre öğrenciler önceki yıllarda sorumlu oldukları derslerin yanı sıra, bu yıl içerisinde alıp başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava girecek. Sınavlara girecek öğrencilerin velileri 13-24 Ağustos tarihleri arasında okul müdürlüğüne dilekçe verecek.



Sınavlar eylül ayının ilk haftasında yapılacak. Ancak cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında ve eylülün ilk haftasını takip eden haftada da sınav düzenlenebilecek. Öğrenci aynı gün 3’ten fazla sınava giremeyecek.



İki kere sınıfta kaldığı için okulla ilişiği kesilen öğrenciler de eski okullarına kayıtlarını yaparak sınava girecek. 2012-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilere öncelik tanınacak.



Kaynak: Habertürk