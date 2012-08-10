Ara
GİRİŞ
MENÜ
Haberler >Aile >Çocuk >Eğitim >Liselilere ek sınav müjdesi!

Liselilere ek sınav müjdesi!

Hürriyet Haber
Son Güncelleme:

Sınıf tekrarı riskini en aza indiren karar...

Tek dersten sınıf tekrarına kaldıkları için üniversiteli olmalarının riske girdiği yaklaşık 400 bin öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) ek sınav müjdesi geldi. Dün genelge yayımlayan bakanlık 2011-2012 öğretim yılına mahsus olmak üzere tüm ortaöğretim kurumlarına ek sınav hakkı verildiğini açıkladı.

Genelgeye göre öğrenciler önceki yıllarda sorumlu oldukları derslerin yanı sıra, bu yıl içerisinde alıp başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava girecek. Sınavlara girecek öğrencilerin velileri 13-24 Ağustos tarihleri arasında okul müdürlüğüne dilekçe verecek.

Sınavlar eylül ayının ilk haftasında yapılacak. Ancak cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında ve eylülün ilk haftasını takip eden haftada da sınav düzenlenebilecek. Öğrenci aynı gün 3’ten fazla sınava giremeyecek.

İki kere sınıfta kaldığı için okulla ilişiği kesilen öğrenciler de eski okullarına kayıtlarını yaparak sınava girecek. 2012-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilere öncelik tanınacak.

Kaynak: Habertürk 

Etiketler: açıklama , lise , üniversite

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberleri, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi http://hurriyet.com.tr ;Hurriyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2022
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.