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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Lisa isminin anlamı nedir? Lisa ne demek? Lisa adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Lisa isminin anlamı nedir? Lisa ne demek? Lisa adının özellikleri, analizi ve kökeni

Bebek isimleri araştırmalarında bazı isimler ile çokça karşılaşılırken bazıları ise pek fazla karşılaşılmamaktadır. Bu durum isim arayışında olan kişileri merak halinde bırakmaktadır. Bu az duyulan isimler arasında Lisa ismi bulunmaktadır? Peki, Lisa ne demektir? Lisa ismi hangi manalara gelmektedir? İşte, Lisa ismi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Lisa kız bebeklerine verilen bir isimdir ve pembe rengi temsil eder. Lisa Türkçe bir kelime değildir. Bu isim Kuran'da geçmemektedir.

 Lisa İsminin Anlamı Nedir? Lisa Ne Demek?

 Elizabeth isminin kısaltılmış halidir. Yani bu isim kısaltılarak bu şekle gelmektedir.

 Lisa İsminin Özellikleri

 Atik ve enerjili kişilerdir. Olayların gidiş tarafından bakarlar ve bu yönde karar verirler. Öğrenmeyi yaşayarak sağlamak isterler. Hal böyle iken yine de bazen karar verme süreci uzamaktadır. Bu durum kendilerine başarıyı da kaybettirir. Hoşgörülüdürler. Dürüstlüğü benimserler. İyilik yapma taraftarıdır. Gezmeyi ve seyahati çok severler. Bazı sakarlıklar ile karşılaşılabilirler.

 Lisa İsminin Analizi

 Sihirbaz gibi zorluklar ile mücadele etmede başarıdırlar. Sıcakkanlı ve tutkulu insandırlar. Hislerine çok güvenirler. Bu durum bazı hayal kırıklıklarına yol açar.

 Lisa Adının Kökeni

 Bu Lisa ismi İngilizce bir kelimedir. Bu yüzden İngilizce kullanılan insanlarda çok kullanılır.

 Lisa İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Lisa ismi genelde tek başına Elizabeth olarak kullanılır.

 Lisa İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Lisa ismi İngilizce bir kelime olduğu için Kuran'da geçmemektedir.

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