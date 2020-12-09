Lip lift ile dudaklarda kalıcı sonuç elde edin

Nasıl uygulanır?

Birkaç çeşit dudak kaldırma tipi vardır. Martı kanadı dudak kaldırma olarak adlandırılan doğrudan dudak kaldırma, daha belirgin bir dudak sınırı oluşturur. Üst dudağın hemen üstünden ince bir deri şeridi çıkarılır ve deri yukarı doğru çekilerek daha belirgin bir vermilyon (dudakların pembe kısmı) görünümü oluşturulur. İkinci seçenek olarak burnun tabanı boyunca gizli bir kesi yapılır. Kesik genellikle bir megafon şeklinde yapılır ve dudağın ortası, sağ ve solu buruna doğru çekilir. Bu genellikle en yaygın uygulanan yöntemdir. Üçüncü olarak merkezi dudak kaldırmada uygulanabilir. Bu yöntemde burun altından yapılan bir kesiyle burun ile dudaklar arasındaki boşluk kısaltılır. Eğer sadece dudak köşeleri kaldırılacak ve gülümseme görünümü verilecekse ağzın her iki köşesine açılan küçük kesiler aracılığıyla az miktarda deri alınarak yapılır.

Kimler için uygundur?

Dudak ile burun arasındaki boşluğu azaltmak isteyen yaşlılar için dudak kaldırma iyi bir seçenek olabilir. Yaşla birlikte bu boşluk genel olarak artar ve dudakların daha ince görünmesine neden olabilir. Dolgu enjeksiyonlarında istedikleri görünümü elde edemeyen ya da kalıcı süreli sonuçlar elde etmek isteyen kişilere dudak kaldırma estetiğini tercih edebilirler.

Nelere dikkat edilmelidir?

Anesteziye müdahale edebileceği için en az 48 saat öncesinden alkol tüketmemelisiniz. 2 hafta öncesine kadar aspirin ve kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durmalısınız. Dudak kaldırma prosedürü klinik ortamda yapılabilir ve genel anestezi yerine lokal anestezi tercih edilebilir. İlk hafta dudaklarınızda şişme yaşayabilirsiniz. Genellikle dikişler bir hafta sonra alınır. Cerrahınızın tavsiyelerine tam olarak uyum sağlanmalıdır.

Ameliyattan sonra 24 saat dinlenilmelidir. Sonraki haftalarda yorucu egzersiz yapmaktan ve sigara içilmemelidir. Yüz üstü uyumaktan veya ağzınızı çok fazla açmaktan kaçınılmalıdır. Küçük bir diş fırçası kullanılmalı ve dikkatlice fırçalanmalıdır. Dudaklar nemli tutulmalıdır.