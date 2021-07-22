Linda isminin anlamı nedir? Linda ne demek? Linda adının özellikleri, analizi ve kökeni

Linda bir kız ismidir. Pembe rengin temsilcisidir. Türkiye'de bu isimden fazla kimse bulunmamaktadır. Bu sebeple araştırılmaya muhtaç bir isimdir.

Linda İsminin Anlamı Nedir? Linda Ne Demek?

Linda Yunan mitolojisine göre bir tapınılan birinin kızıdır. İspanyolcada ise güzellik ve güzel anlamlarında kullanılmaktadır.

Linda İsminin Özellikleri

Yere sağlam basan kişiliklerdir. Güçlü olmayı hedeflerler. Gücünü nerede kullanacağını ve kime karşı kullanacağını iyi tartar. Yanlış yaparsa hemen hatasını bulur ve acil olarak düzeltmeye çalışır. Mükemmellik için çabalar. Baskı altında olmak hoşlarına gitmez. Başarılı kişidirler. İnatçılıktan da geri kalmayan yapıları vardır.

Linda İsminin Analizi

Linda adının 50 numaralı analiz sayısı bulunmaktadır.

Linda Adının Kökeni

Linda adı, pek fazla bilinmemekle birlikte Rumca dil ailesinden geldiği değerlendirilir.

Linda İsminin Yanına Yakışan İsimler

Linda isminin ikili kullanımına pek rastlanılmaz. Linda Gül ve Linda Su gibi ikili şekilde kullanılabilir.

Linda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Linda yabancı bir kelime olduğu için Kuran'da geçmemektedir. Bu isimde hatırı sayılır kimsede bulunmamaktadır.