Limon dondurucuda nasıl saklanır?

BUZ POŞETLERİNDE

Dondurucuda limon saklanırken ilk olarak sirkeli su ile yıkanır. Yıkanmış olan limonlar meyve sıkacağı ile sıkılır. Elde edilen limon suyu özel olarak buz için üretilmiş buz poşetlerine dökülür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta buz poşetinin delik olmamasıdır. Daha önceden poşetler kontrol edilmelidir. Buz poşetlerine limon suyu koyulup fazla bastırılmadan havası alınmalıdır. Poşetlerin ağzı sıkıca bağlanıp dondurucuya koyulabilir. Fazla dolmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde limon suyu dondurucuda poşetten taşabilir. Donmuş limon suyu hacim kazanacağından poşete sığmayabilir. Poşetten taşan limon parçaları dondurucuda istenmeyen görüntülere sebep olur. Tüm donmuş yiyeceklere şıçrar. Bu nedenle poşet limon suyu ile doldurulurken dikkatli olunmalıdır. Taşma riski göz önüne alınmalıdır.

BÜTÜN OLARAK

İkinci saklama şekli ise limonları bütün olarak saklamaktır. Limonlar sirkeli su ile yıkanır. Suyu süzdürülen limonlar buzdolabı poşetine koyulur. Bir poşete yaklaşık 4-5 limon sığar. Poşetlenen limonlar dondurucuya koyulup istenildiğinde tüketilebilir.

RENDELEYEREK

Dondurucuda limon saklamanın üçüncü yolu ise limonlar sirkeli su ile yıkandıktan sonra kabukları rendelenir. Daha sonra elde edilen rendelenmiş limon buzdolabı poşetine koyulur. Poşetlerin çok dolmamasına özen gösterilir. Kabuklu limon rendesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Rendeye başlamadan önce limonlar buzdolabına koyulur. Biraz donması beklenir. Yaklaşık bir gece dondurucuda bekletilmelidir. Bu sayede limonlar daha kolay rendelenir. Rendelenmiş limonlar limonata, pasta, kek, balık yemekleri, pırasa, çorbalar, salatalar ve sebze yemeklerinde kullanılır.