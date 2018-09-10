MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Lime bar nasıl yapılır?
GeriNasıl Yapılır? Lime bar nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Lime bar nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lime bar nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Lime Bar var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

MALZEMELER:

TABANI İÇİN;

70 g badem unu
3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı bal
Yarım çay kaşığı tarçın
1 tutam tuz

DOLGUSU İÇİN;

400 g Hindistan cevizi sütü
120 ml limon suyu
4 yemek kaşığı bal
2 adet rendelenmiş limon

YAPILIŞI:

Badem unu, hindistancevizi yağı, bal, tarçın ve tuzu birleştirilir. Pürüzsüz hale gelene kadar bir spatula ile karıştırılır.

Kaba yağlı kağıt serilir. Karışım, kabın tabanına dökülür. İnce, düz bir tabaka haline gelene kadar spatula ile düzeltirlir. Buzdolabına kaldırılır.

Dolgusu için hindistan cevizi sütünü mikser ile 5 dakika kadar çırpılır.

Karışıma limon suyu ve bal eklenir. Çırpmaya devam edilir.

Taban dolaptan çıkarılır, karışım üzerine eklenir. Üzerine lime kabuğu rendelenir.

Buzdolabında en az 2-3 saat dondurulur.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle