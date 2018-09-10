Lime bar nasıl yapılır?

MALZEMELER:

TABANI İÇİN;

70 g badem unu

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı bal

Yarım çay kaşığı tarçın

1 tutam tuz

DOLGUSU İÇİN;

400 g Hindistan cevizi sütü

120 ml limon suyu

4 yemek kaşığı bal

2 adet rendelenmiş limon

YAPILIŞI:

Badem unu, hindistancevizi yağı, bal, tarçın ve tuzu birleştirilir. Pürüzsüz hale gelene kadar bir spatula ile karıştırılır.

Kaba yağlı kağıt serilir. Karışım, kabın tabanına dökülür. İnce, düz bir tabaka haline gelene kadar spatula ile düzeltirlir. Buzdolabına kaldırılır.

Dolgusu için hindistan cevizi sütünü mikser ile 5 dakika kadar çırpılır.

Karışıma limon suyu ve bal eklenir. Çırpmaya devam edilir.

Taban dolaptan çıkarılır, karışım üzerine eklenir. Üzerine lime kabuğu rendelenir.

Buzdolabında en az 2-3 saat dondurulur.