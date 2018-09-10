Lime bar nasıl yapılır?
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Lime Bar var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
MALZEMELER:
TABANI İÇİN;
70 g badem unu
3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı bal
Yarım çay kaşığı tarçın
1 tutam tuz
DOLGUSU İÇİN;
400 g Hindistan cevizi sütü
120 ml limon suyu
4 yemek kaşığı bal
2 adet rendelenmiş limon
YAPILIŞI:
Badem unu, hindistancevizi yağı, bal, tarçın ve tuzu birleştirilir. Pürüzsüz hale gelene kadar bir spatula ile karıştırılır.
Kaba yağlı kağıt serilir. Karışım, kabın tabanına dökülür. İnce, düz bir tabaka haline gelene kadar spatula ile düzeltirlir. Buzdolabına kaldırılır.
Dolgusu için hindistan cevizi sütünü mikser ile 5 dakika kadar çırpılır.
Karışıma limon suyu ve bal eklenir. Çırpmaya devam edilir.
Taban dolaptan çıkarılır, karışım üzerine eklenir. Üzerine lime kabuğu rendelenir.
Buzdolabında en az 2-3 saat dondurulur.
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