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Lezzetli Hafta Sonu Kahvaltısı | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde lezzetli hafta sonu kahvaltısı var!
Malzemeler:
- 2 adet elma
- Birkaç çeşit peynir
Pankek İçin:
- 1 adet yumurta
- ½ tatlı kaşığı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 ½ su bardağı un
- ½ paket vanilya
- ½ kabartma tozu
Renkli Biberler İçin:
- Sarı ve kırmızı biberler
- 2 yumurta
Pankek Yapılışı:
- Yumurta ve şekeri Arçelik Eternity Mikser ile iyice çırpın.
- Karışım köpüklenmeye başladığında sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
- Son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek çırpın.
- Cıvık hamur kıvamına gelen karışımınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta yağladığınız bir tavada küçük parçalar halinde pişirin.
Renkli Biber Yapılışı:
- Renkli biberlerinizi ne ince ne de kalın, daire olacak şekilde kesin.
- Kestiğiniz biberleri Arçelik Ankastre Ocak'ta yağladığınız tava içerisine alın. Ardından biberleri ters düz yaparak pişirin.
- Pişen biberlerinizin içerisine yumurtalarını kırın. Ardından tavanın üzerini bir kapakla kapatın.
- Elmalarınızın çekirdekli kısımlarını temizleyerek Arçelik B-Fit Power Blender'a atın. Blender'dan geçirdiğiniz elmaların suyunu sunum yapacağınız bardağa koyun.
- Son olarak hazırladığınız pankekleri sunum tabağına alınız. Peynirleri tabağa yerleştiriniz. Renkli biberleriniz iyice piştikten sonra onları da sunum tabağına ekleyin.
- Pankeklerinizin üzerine bal gezdirin. Renkli biberlerinizin üzerine karabiber dökün.
- Ardından peynirlerin üzerine ceviz eklenerek istenilen diğer malzemeler eklenir. Lezzetli kahvaltı tabağınızı hazırladığınız elma suyuyla servis edin.
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