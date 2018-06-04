MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Lezzetli Hafta Sonu Kahvaltısı | Mucize Lezzetler
GeriNasıl Yapılır? Lezzetli Hafta Sonu Kahvaltısı | Mucize Lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Lezzetli Hafta Sonu Kahvaltısı | Mucize Lezzetler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezzetli Hafta Sonu Kahvaltısı | Mucize Lezzetler
Abone Olgoogle-news

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde lezzetli hafta sonu kahvaltısı var!

Malzemeler:

  •  2 adet elma
  •  Birkaç çeşit peynir

Pankek İçin:

  •  1 adet yumurta
  •  ½ tatlı kaşığı şeker
  •  1 su bardağı süt
  •  1 ½ su bardağı un
  •  ½ paket vanilya
  •  ½ kabartma tozu

Renkli Biberler İçin:

  •  Sarı ve kırmızı biberler
  •  2 yumurta

Pankek Yapılışı:

  •  Yumurta ve şekeri Arçelik Eternity Mikser ile iyice çırpın.
  •  Karışım köpüklenmeye başladığında sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
  •  Son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek çırpın.
  •  Cıvık hamur kıvamına gelen karışımınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta yağladığınız bir tavada küçük parçalar halinde pişirin.

Renkli Biber Yapılışı:

  •  Renkli biberlerinizi ne ince ne de kalın, daire olacak şekilde kesin.
  •  Kestiğiniz biberleri Arçelik Ankastre Ocak'ta yağladığınız tava içerisine alın. Ardından biberleri ters düz yaparak pişirin.
  •  Pişen biberlerinizin içerisine yumurtalarını kırın. Ardından tavanın üzerini bir kapakla kapatın.
  •  Elmalarınızın çekirdekli kısımlarını temizleyerek Arçelik B-Fit Power Blender'a atın. Blender'dan geçirdiğiniz elmaların suyunu sunum yapacağınız bardağa koyun.
  •  Son olarak hazırladığınız pankekleri sunum tabağına alınız. Peynirleri tabağa yerleştiriniz. Renkli biberleriniz iyice piştikten sonra onları da sunum tabağına ekleyin.
  •  Pankeklerinizin üzerine bal gezdirin. Renkli biberlerinizin üzerine karabiber dökün.
  •  Ardından peynirlerin üzerine ceviz eklenerek istenilen diğer malzemeler eklenir. Lezzetli kahvaltı tabağınızı hazırladığınız elma suyuyla servis edin.
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle