Levent isminin anlamı nedir? Levent ne demek? Levent adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 58 bin kişi Levent ismini taşıyor.

Levent İsminin Anlamı Nedir? Levent Ne Demek?

Levent isminin dört farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Donanmada görev alan eri

İkinci anlamı: Boylu boslu, yakışıklı

Üçüncü anlamı: Çevik, hızlı, cesur, atik, genç

Dördüncü Anlamı: Her zaman adaletten yana olan, yardımsever ve adil

Levent İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 4

Sembol rengi: Yeşil

Farklı kullanımları: 1- Levend 2- Levendan

Levent İsminin Analizi

Harf analizine göre Levent isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Hızlı bir şekilde karar alıp o kararları hızlı bir şekilde uygular.

2- Cesurdur.

3- Sabırlı ve dirayetlidir.

Levent Adının Kökeni

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Levent ismi Farsça kökenlidir.

Levent İsminin Yanına Yakışan İsimler

Levent ile kafiyeli ve uyumlu isimler şu şekilde sıralanabilir.

1- Sermet

2- Samet

3- Ahmet

4- Muhammed

5- Mithat

6- Mehmet

7- Şevket

8- Necdet

9- Fuat

10- İsmet

Levent İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Levent ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.