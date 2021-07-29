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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:15 | Son Güncelleme:

Levent isminin anlamı nedir? Levent ne demek? Levent adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Levent isminin anlamı nedir? Levent ne demek? Levent adının özellikleri, analizi ve kökeni

Osmanlı döneminde, donanmada görev alan Yeniçeri askerlerine Levent adı verilirdi. Dilimize Farsçadan geçmiş olan Levent kelimesi, 16. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Bu isimden türetilmiş olan levandane kelimesi ise uzun boylu, yakışıklı anlamına gelir. Levent isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 58 bin kişi Levent ismini taşıyor.

 Levent İsminin Anlamı Nedir? Levent Ne Demek?

 Levent isminin dört farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Donanmada görev alan eri

 İkinci anlamı: Boylu boslu, yakışıklı

 Üçüncü anlamı: Çevik, hızlı, cesur, atik, genç

 Dördüncü Anlamı: Her zaman adaletten yana olan, yardımsever ve adil

 Levent İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 4

 Sembol rengi: Yeşil

 Farklı kullanımları: 1- Levend 2- Levendan

 Levent İsminin Analizi

 Harf analizine göre Levent isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hızlı bir şekilde karar alıp o kararları hızlı bir şekilde uygular.

 2- Cesurdur.

 3- Sabırlı ve dirayetlidir.

 Levent Adının Kökeni

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Levent ismi Farsça kökenlidir.

 Levent İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Levent ile kafiyeli ve uyumlu isimler şu şekilde sıralanabilir.

 1- Sermet

 2- Samet

 3- Ahmet

 4- Muhammed

 5- Mithat

 6- Mehmet

 7- Şevket

 8- Necdet

 9- Fuat

 10- İsmet

 Levent İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Levent ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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