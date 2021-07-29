Levent isminin anlamı nedir? Levent ne demek? Levent adının özellikleri, analizi ve kökeni
Osmanlı döneminde, donanmada görev alan Yeniçeri askerlerine Levent adı verilirdi. Dilimize Farsçadan geçmiş olan Levent kelimesi, 16. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Bu isimden türetilmiş olan levandane kelimesi ise uzun boylu, yakışıklı anlamına gelir. Levent isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 58 bin kişi Levent ismini taşıyor.
Levent İsminin Anlamı Nedir? Levent Ne Demek?
Levent isminin dört farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Donanmada görev alan eri
İkinci anlamı: Boylu boslu, yakışıklı
Üçüncü anlamı: Çevik, hızlı, cesur, atik, genç
Dördüncü Anlamı: Her zaman adaletten yana olan, yardımsever ve adil
Levent İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 4
Sembol rengi: Yeşil
Farklı kullanımları: 1- Levend 2- Levendan
Levent İsminin Analizi
Harf analizine göre Levent isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Hızlı bir şekilde karar alıp o kararları hızlı bir şekilde uygular.
2- Cesurdur.
3- Sabırlı ve dirayetlidir.
Levent Adının Kökeni
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Levent ismi Farsça kökenlidir.
Levent İsminin Yanına Yakışan İsimler
Levent ile kafiyeli ve uyumlu isimler şu şekilde sıralanabilir.
1- Sermet
2- Samet
3- Ahmet
4- Muhammed
5- Mithat
6- Mehmet
7- Şevket
8- Necdet
9- Fuat
10- İsmet
Levent İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Levent ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.