Lenfosit (lhm, lhmph) nedir? Lenfosit değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Lenfosit vücutta kemik iliğinde üretilmektedir. Kan ve lenf dokularında serbest halde bulunur. Vücuttaki beyaz kan hücrelerine lenfosit denmektedir. Lenfositlerin vücutta kendilerine ait görevleri bulunmaktadır.

Lenfosit (LHM, LHMph) nedir?

İnsan vücudunda vücudun savunma mekanizmasını oluşturan bileşenler bulunur. Vücudun savunma mekanizmasını oluşturan ana bileşenler ise Lenfositlerdir. Bu hücreler vücudu birçok şeye karşı korumaktadır. Özellikle virüs, bakteri ya da yabancı antijenlere karşı vücudu korumakla görevlidir. İnsan vücudunda yeteri kadar beyaz kan hücresinin bulunmaması durumunda bağışıklık sisteminin zayıflamış olduğu anlaşılmaktadır.

Lenfositler B ve T hücre isimlerini vücut içerisinde yer aldığı yere göre belirlenir. B hücresi kemik iliğinde üretilip burada kalan hücrelere denmektedir. Burada bulunan hücreler toplam lenfositlerin dörtte biri kadardır. T hücresi ise kemik iliğinden çıkıp kan akışına katılan veya lenfatik sistemin içinde olan lenfomalardır. T hücreleri üç başlığa ayrılır. Bunlar sistotoksit, yardımcı ve düzenleyicilerdir.

Lenfosit (LHM, LHMph) değeri kaç olmalıdır?

Vücut içerisinde kanda bulunan lenfosit değerleri bazı etkenlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu etkenler cinsiyet, yaş, yaşam yeri ve bazı alışkanlıklardır. Yetişkinler için normal lenfosit değeri aralığı, 1 mikro litre kanda 1000 ile 4800 arasında olmalıdır. Çocuklarda ise bu aralık 3000 ile 9500 seviyelerine kadar artmaktadır.

Lenfosit (LHM, LHMph) düşüklüğü nedenleri

Lenfosit düşüklüğü normal değerlerin altında çıkması durumudur. Vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin düşük olduğu anlamına gelir. Bunun dışında lenfosit düşüklüğü vücutta birçok organın zarar görmesine de sebep olmaktadır. Lenfosit (LHM, LHMph) düşüklüğü nedenleri şu şeklide açıklanmaktadır:

- Grip gibi bulaşıcı hastalıklar,

- Bağışıklık sistemi bozuklukları ve Otoimmun hastalıkları,

- Stereoid tedavisi görülmesi,

- Radyoterapi ve beyin tümörlerinin tedavisi amacıyla kullanılan ışın tedavisi,

- Kan hastalıkları,

- Di George Anomalisi adında bir çocuk hastalığı,

- Sürekli tekrarlanan enfeksiyon hastalıklar,

,- Ataksi, Telenjiektazi adında sinir sistemini etkileyen ve nadir görülen çocuk hastalığı,

- Bağışıklık sisteminin yetersiz kalması,

Lenfosit (LHM, LHMph) düşüklüğü belirtileri

Lenfosit düşüklüğü insanlarda belirli belirtiler göstermektedir. Bu belirtiler şunlardır:

- Öksürük, ateş ve burun akıntısı ile oluşan solunum yolu hastalıkları,

- Kişilerin bademciklerinde yaşanan küçülme,

- Eklem bölgelerinde yaşanan ağrı ve şişmeler lenfosit düşüklüğünün belirtilerindendir.

Lenfosit (LHM, LHMph) yüksekliği nedenleri

Lenfosit değerlerinin yükselmesi bir hastalığa karşı metabolizmanın bağışıklık sistemini uyardığı ve lenfosit sayısının arttığı manasına gelmektedir. Lenfosit değerleri mikrolitre başına 3000'den fazla olması durumu Lenfosit yüksekliği olarak adlandırılır. Lenfosit yüksekliğine neden olacak bazı hastalıklar bulunur. Bu hastalıklar şunlardır:

- Şu çiçeği ve grip hastalıkları,

- Verem,

- Kabakulak,

- Rubella Sendromu adı verilen virüslerden kaynaklı enfeksiyon hastalığı,

- Uçuk oluşumu,

- Bruselloz adında hayvansal kaynaklı enfeksiyon oluşumu,

- Grip benzeri belirtiler gösteren hastalıklar,

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri,

- Kan nakli,

- Sindirim sistemi iltihabına neden olan otoimmun hastalığı,

- AIDS hastalığı,

- Kan hücrelerinde görülen iltihaplanma.

Lenfosit (LHM, LHMph) yüksekliği belirtileri

Lenfosit bazı durumlarda belirti gösterebilir iken, bazı durumlarda hiçbir belirti göstermemektedir. Herhangi bir belirti vermediği zaman başka bir hastalık sebebiyle yapılan kan testlerinde ortaya çıkmaktadır. Lenfosit yüksekliğinde görülebilecek belirtiler ise halsizlik, ateş, mide bulantıları ve kusma gibi belirtilerdir.