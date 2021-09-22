League of Legends nasıl oynanır? Lol mantığı nedir? Lol oyunu en iyi şekilde nasıl oynanır?

League of Legends yıllardır popüler olan bir bilgisayar oyunudur. Oyun popüler olması ile mobil oyununu da çıkartmıştır.

League of Legends Nasıl Oynanır?

LOL oynaması oldukça basit bir oyundur. LoL karakteri genel olarak Mouse ile hareket ettirilmektedir. Klavye seçtiğiniz şampiyonun özel yeteneklerini kullanması için gereklidir. Lol’de ana üsse doğarsın koridorunu seçer ve karşı takımın koridorda bulunan kulelerini yıkmaya çalışırsınız. Karşı takımın kulelerini yıktığınızda merkez üssüne ulaşarak merkez üssü yok etmeniz gerekmektedir. Karşı takım oyuncularını ve minyonları keserek altın kazanabilir koridorlar arasında bulunan yaratıkları keserek deneyim kazanıp kendinizi güçlendirmeniz gerekmektedir. Kendinizi güçlendirerek karşı takımın merkez üssüne ulaşarak orayı yok etmelisiniz. Karşı takımın merkez üssünü yok ettiğinizde maçı kazanmış olurusunuz.

LOL Mantığı Nedir?

LOL oyunu iki tane beş kişilik takımın savaşından oluşmaktadır. İki takımında kendi üssü vardır. Üsler karşılıklı olarak durur ve oyuncular üç koridordan birinden giderek öncelikle karşı takımın kulelerini daha sonrasında da üssünü yok etmeye çalışır. LOL oyununda 150’den fazla karakter vardır ve oyuncular istedikleri karakterleri seçebilirler. Her karakterin özellikleri ve gücü farklıdır. Beş kişi dengeli bir takım oluşturmaya çalışarak kendi üssünü korurken karşı tarafın üssünü yok etmeye çalışır.

LOL Oyunu En İyi Nasıl Oynanır?

LOL oyununu iyi bir şekilde oynamak ve gelişmek istiyorsanız bazı konulara dikkat etmelisiniz. LoL iyi oynamak için dikkat edilmesi gereken noktalar;

Oyun oynarken bir kere gelen minyonları kesmeniz gerekmektedir. Minyonları öldürerek altın kazanmalı ve altınlarla kendinize eklentiler almanız gerekir.

LoL oyununda kontrol totemi bulunmaktadır. Kontrol totemini her oyuncu kullanması gerekmektedir. Kontrol totemi sayesinde fazladan görüş alanı sahibi olacaksınız ve tehlikeleri önceden görebileceksiniz.

LoL oyununda ustalaştığınız karakterlerle oynamak maçı size kazandıracaktır. Sırf havalı gözüküyor diye kullanamadığınız karakterleri almak maçı kaybetmenize veya takım arkadaşlarınızı zor duruma sokmanıza neden olacaktır.

LOL bir takım oyunudur. Takımdaki eksiklere göre seçip yapmanız dengeli bir takım kurmanıza ve sağlıklı bir maç atmanıza yardımcı olacaktır.

LOL oyununda sıralı maçlara girmeden önce oyunda yer alan karakterleri iyi tanımalısınız. Karakterleri iyi tanımazsanız karşınızdaki karakterin size neler yapabileceğini tahmin edemezsiniz ve zor durumlarda kalabilirsiniz.

LOL oyununda ustalaşmak istiyorsanız profesyonel oyuncuları takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz.