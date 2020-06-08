Ldl nedir? Ldl değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

LDL kolesterol, halk arasında daha çok 'Kötü Kolesterol' olarak bilinen lipoprotein kolesterol türüdür. Yüksek ya da düşük miktarlarda olduğunda, vücutta önemli zararlar meydana getirebilir. Bu zararlar, hayati tehlikelere yol açabilir.

LDL nedir?

Low Density Lipoprotein isimli LDL kolesterol düşük yoğunluktadır. Karaciğerde üretilen bir protein türü olan LDL, kan yoluyla taşınabiliyor. Bazı insanlarda damar duvarlarına da yapışabilen LDL, plak ismi verilen katmanlar oluşturabiliyor. Bundan ötürü de damar tıkanıklığı ve sertliği meydana gelebiliyor. LDL yüksek veya düşükse önemli sağlık problemlerine neden olabiliyor.

LDL değeri kaç olmalı?

LDL değerleri yüksek veya düşük olması durumunda, sağlık açısından dikkatli olunması gerekir. Ortalama LDL değerleri, sağlık için önemlidir. Değerlerin normal olarak sayılması için aşağıdaki ortalama aralığında olmalıdır.

- 100 mg/dL'den düşük olan LDL, sağlık açısından en ideal olarak belirtilir.

- 100-129 mg/dL arası normal ancak dikkat edilmesi gereken seviye olarak belirtilmiştir.

- 130 ile 159 mg/dL arasında olan LDL sağlıklı seviyeyi geçti anlamına gelir.

- 160-189 arası yüksek LDL olarak tanımlanır.

- 190 mg/dL üzerindeki LDL çok yüksek anlamına gelir.

Bu miktarlar normal ve normal olmayan değerler üzerinde değerlendiriliyor. LDL miktarının çok çok düşük olması, çok sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Aksi çok düşük olduğunda bazı rahatsızlıklara işaret ediyor.

LDL düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri?

LDL kolesterol türünde sağlıksal tehdit genellikle yüksek olduğunda daha çok görünmeye başlar. Bu yüzden yüksek olduğundan çok daha tehlikeli hale gelebilir. Yüksek LDL, damar sağlığını etkilediğinden, kalbe ve kan dolaşımına önemli zararlar verebilir. Bu nedenle LDL kolesterolün düşük tutulması önemlidir.

LDL yüksekliği nedenleri;

- LDL kolesterolü yüksekliği, sigara içen kişilerde çok sık görülen bir durumdur.

- Hareketsiz yaşam tarzı yine yüksekliğin nedenidir.

- Yaşlanma, şeker hastalıkları, kilolu olma durumu ve genetik faktörler LDL kolesterol seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

- Tiroit hastalıkları, alkol kullanımı, stres ve yanlış beslenme LDL yüksekliğine neden olabilecek faktörler arasındadır.

LDL düşüklüğü nedenleri;

- LDL miktarının çok düşük olması bu isimle adlandırılır. Genel olarak nadir görülen bir durumdur. LDL miktarı çok düşük olmadığı sürece, hayati tehlikelere yol açmaz. Ancak çok düşük olması bazı nedenlerden kaynaklanabilir.

- Parkinson hastalığı ve karbonhidrat içermeyen diyet düşük LDL nedenleri arasında yer alır.

LDL düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri nelerdir?

LDL yüksekliği belirtileri;

- Göğüs bölgesine yaşanan ağrı yaygın LDL yüksekliği belirtileri arasında yer alır.

- Göz çevresinde sarı renkli yağ benekleri oluşumu,

- Yorgunluk ve halsizlik durumunun artması,

- Bacak ve ayak bölgesine şiddetli sayılabilecek devamlı ağrılar,

- Yaraların daha geç iyileşmesi,

- Nefes darlığı,

- Solgun olan cilt yapısı.

Tüm bunlar yüksek LDL belirtisi olabilir. Bu belirtiler her hastada aynı şekilde görünmeyebilir. Sadece bir belirti bile LDL yüksekliği anlamına gelebilir. Bunun için test yapılması oldukça önemlidir.

LDL düşüklüğü belirtileri

Normal olan LDL düşüklüğü, sağlık için önemlidir. LDL çok düşük olmadığı sürece, normal seviyelerde düşük tutulmaya çalışılırsa, sağlıklı birey olmak mümkün hale gelebilir. Ancak düşük LDL bazı durumlarda tehlike anlamına gelebilir. Belirtiler genellikle hafiftir. Kısa süreli baş dönmesi ve mide bulantısı LDL düşüklüğü belirtileri arasında görülebilir. Ancak LDL düşüklüğü nadir görülür ve bu belirtiler düşük LDL rahatsızlığı olan kişilerde az görülen bir durumdur.