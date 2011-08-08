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LC Waikiki'de Okul Zamanı

Hürriyet Haber
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Uygun okul alışverişi yapmak isteyenler için...

LC Waikiki’nin giyimden aksesuara ve ayakkabıya kadar uzanan okul koleksiyonu, uygun fiyata kaliteli okul alışverişi yapmak isteyenleri bekliyor. Koleksiyonda okula uygun olarak gri, lacivert, siyah ve beyaz renkler ön plana çıkarken; pembe, mavi ve sarılar da okulları şenlendiriyor.

Kızlar için…

LC Waikiki’nin okul özel koleksiyonunda kızların hem okulda hem de günlük hayatta rahatça giyebileceği kısa ve uzun kol gömlekler, triko hırkalar, pantolonlar, eşofman takımları, montlar, yağmurluklar, polo yaka tişörtler yeni sezonda çok şık. Kızlar bu özel koleksiyonda yer alan aksesuar ve ayakkabılarla da okul şıklığını tamamlıyor.

Erkekler için…

Kısa ve uzun kol gömlekler, pamuklu hırka, süveter ve kazaklar, lacivert, gri ve antrasit renklerinde pantolonlar, yağmurluklar, örme pantolon ve hırkalar, polo yaka t-shirtler tüm LC Waikiki mağazalarında okulun genç delikanlılarını bekliyor.

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Etiketler: eğitim , ayakkabı

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