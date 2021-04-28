Lavanta Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Lavanta Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Mor çiçekleri ile son yıllarda birçok bölgede ekimi yapılan lavanta bitkisinden elde edilen lavanta yağı hoş kokusu ile eski dönemlerde parfüm olarak kullanılmıştır. Lavanta bitkisi kendine özgü bir koku ve renge sahip yağ kalitesi bakımından tercih edilen bir bitkidir.

Lavanta Yağı Nedir?

Mor çiçekleri bulunan geniş tarlalarda ekimi yapılan büyük mor çiçek demetleri şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken lavanta bitkisinden elde edile bitkisel yağ çeşididir.

Lavanta yağı kendine has kokusuyla kozmetik ve sağlık alanları da kullanılan bir yağdır. Güzel kokusu ile üretimde farklı alanlarda da yer almaktadır. Lavanta yağı lavanta kokusunu yoğun bir şekilde hissettirme özelliği olan bir yağdır. Lavanta yağı çok az miktarda kullanıldığında da etki alanı geniş bir yağdır.

Lavanta Yağı Nasıl Yapılır? Nasıl Elde Edilir?

Lavanta bitkisinin çiçeklerinden buhar ile damıtma yöntemi ile lavanta yağı elde edilmektedir. Lavanta bitkisi çok çiçekli bitki olduğu için yağından iyi kaliteli verim elde edilmektedir. Lavanta yağı teknolojik yöntemler kullanılarak daha kısa zamanda elde edilebilmesi sayesinde lavanta bitkisi maliyetini koruduğu için ülkemizde ekimi yaygınlaşmış bir bitkidir.

Lavanta Yağı Nasıl İşe Yarar?

Lavanta yağı kullanım alanları geniş yer tutan bir yağ çeşididir. Lavanta yağı sağlık ve kozmetik alanlarında kullanılabilen bir yağdır. Lavanta yağı aromatik bitkisel yağ olması sayesinde sabunlarda kozmetik ürünlerde parfümlerde temizlik ürünlerinde şampuan ve losyonlarda kullanılan bir yağdır. Lavanta yağı sağlık alanında da baş ağrısı, migren gibi rahatsızlıklarda masaj yağı olarak kullanılabilmektedir. Lavanta yağı antiseptik özellik gösterdiği için ortamda kokusunu yayarak havayı temizlemektedir.

Lavanta Yağı Neye İyi Gelir?

Lavanta yağı kullanımı bazı rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Özellikle sağlık alanında aromatik bir bitkiden oluşması kişiyi rahatlatan bir etkiye sahiptir. Strese karşı iyi gelen bir yağdır. Lavanta yağı zihni açan halsizlik yorgunluk gibi rahatsızlıklara karşı kullanılabilmektedir. Lavanta yağı kullanan kadınların depresyona girmedikleri araştırmalarda görülmüştür. Temizlik ve hijyen için kullanılmakta iyi geldiği bilinmektedir.

Lavanta Yağı Faydaları Nelerdir?

Lavanta yağı uyku problemlerinde kullanılmakta faydalıdır. Uyku öncesi şakaklara uygulanan hafif bir lavanta yağı sayesinde rahat uykuya geçiş sağlanmaktadır.

Lavanta yağı kullanımı stresi azaltarak konsantrasyon bozukluklarına iyi gelmektedir. Lavanta yağı faydaları arasında psikolojik olarak rahatlama sağlamaktadır. Lavanta yağı kronik baş ağrılarında hafif şekilde başa uygulandığında faydalı olmaktadır. Lavanta yağı saçlar için kullanıldığında saç dökülmelerine faydalı olmaktadır. Lavanta yağı cilt sorunlarında kullanılabilmektedir.

Lavanta yağı solunum rahatsızlıklarında kullanılarak gribal etkilerden kurtulamaya yardım etmektedir. Lavanta yağı tansiyon rahatsızlıklarında hafif şekilde masaj ile uygulanarak faydalı olmaktadır. Lavanta yağı aromatik yağdır. Masaj ile uygulandığında oldukça faydalı olmaktadır.

Lavanta Yağı Nasıl Kullanılır? Kullanım Alanları Nelerdir?

Lavanta yağı vücut sağlığını korumada faydalı olduğu gibi aromatik bir bitkisel yağ olmasından dolayı insan psikolojisine de iyi gelmektedir. Lavanta yağı masaj ile kullanılabilen bir yağdır. Özellikle baş ve vücuda lavanta yağı uygulamak rahatlamaya streslerden uzaklaşmaya yardım etmektedir. Lavanta yağı saç bakım kürlerinin içerisine eklenerek saç sağlığında kullanılmaktadır.

Lavanta yağı su ile kaynatılarak ortama yayıldığında gribal enfeksiyonlara karşı gelirken nefes almayı kolaylaştırmaktadır. Solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Lavanta yağı kullanım alanları kozmetik, sağlık, temizlik ürünleri gibi birçok alanda kullanım imkanı sunmaktadır.