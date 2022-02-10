Lastik çizme ve botların temizliği nasıl yapılır?

Bu yüzden bu çizme ve botların özelliklerini koruması ve uzun ömürlü olması için bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalı, doğru yöntemlerle muhafaza edilmelidir. Peki, lastik çizme ve botlar nasıl temizlenir?



Doğru ve hijyenik çizme temizliği için yazımızın devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.







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