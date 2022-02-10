MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Temiz Sözlük HaberleriLastik çizme ve botların temizliği nasıl yapılır?
GeriTemiz Sözlük Lastik çizme ve botların temizliği nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temiz Sözlük
Haber Giriş: 10.02.2022 - 15:47 | Son Güncelleme:

Lastik çizme ve botların temizliği nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lastik çizme ve botların temizliği nasıl yapılır?

Dolapların vazgeçilmezi haline gelen lastik çizme ve botlar, esnek yapıları ile kullanımda kolaylık, içine suyu, karı ve çoğunlukla soğuğu geçirmemesiyle de güvenlik sağlıyor. Bu kötü hava şartlarında kullanılan lastik çizme ve botlar, zamanla çamurlara, su lekelerine maruz kalıyor, yanlış temizlik yöntemleri uygulandığında su geçirmeme özelliğini yitirip ömrü kısalabiliyor.

Bu yüzden bu çizme ve botların özelliklerini koruması ve uzun ömürlü olması için bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalı, doğru yöntemlerle muhafaza edilmelidir. Peki, lastik çizme ve botlar nasıl temizlenir?

Doğru ve hijyenik çizme temizliği için yazımızın devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.

  

İlandır

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi