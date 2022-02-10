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Lastik çizme ve botların temizliği nasıl yapılır?
Dolapların vazgeçilmezi haline gelen lastik çizme ve botlar, esnek yapıları ile kullanımda kolaylık, içine suyu, karı ve çoğunlukla soğuğu geçirmemesiyle de güvenlik sağlıyor. Bu kötü hava şartlarında kullanılan lastik çizme ve botlar, zamanla çamurlara, su lekelerine maruz kalıyor, yanlış temizlik yöntemleri uygulandığında su geçirmeme özelliğini yitirip ömrü kısalabiliyor.
Bu yüzden bu çizme ve botların özelliklerini koruması ve uzun ömürlü olması için bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalı, doğru yöntemlerle muhafaza edilmelidir. Peki, lastik çizme ve botlar nasıl temizlenir?
Doğru ve hijyenik çizme temizliği için yazımızın devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.
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