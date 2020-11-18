Lara İsminin Anlamı Nedir? Lara Ne Demek?

Avrupa kökenli bir isim olarak öne çıkan Lara, Türkiye'de günümüzde kız çocukları için verilen isimlerden biridir. Renk sembolü ise pembe olan bu güzel isim, çağa ayak uyduran yapısı ve telaffuz ile hoş anlamı üzerinden çok fazla değerlendiriliyor.

Lara İsminin Anlamı

Lara isminin Türkçedeki anlamı ‘su perisi’ olarak geçmektedir. Diğer bir deyişle nazik ve kibar bir kişilik özelliğini yansıttığını söylemek mümkündür. Bu ismi kız çocuğunuza hoş anlamı üzerinden keyifle verebilirsiniz.

Lara Ne Demek?

Lara ismi iki farklı anlam üzerinden değerlendirilebilecek güzel bir addır.

- Öncelikle genel anlamı itibariyle su perisi olarak değerlendirilir,

- Aynı zamanda Hitit döneminde kum anlamına geldiği bilinmektedir,

Ancak daha çok Avrupa kökenli bir isim şeklinde kullanıldığı için, ‘su perisi’ anlamı üzerinden kız çocukları için verilmektedir. Lara isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak edenler adına ise, bu ismin yer almadığını söylemek mümkün. Ancak bir sorun teşkil etmeden minik kız çocuğunuz için bu ismi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çağa ayak uyduran telaffuzu ve anlamı ile beraber, günümüzde kız çocukları için sıkça değerlendirilen adlardan biridir.