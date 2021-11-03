Lambda sensörü nedir, ne işe yarar ve arızası nasıl anlaşılır? Lambda sensörü arızasının belirtileri

Otomobil sahipleri yedek parça olan ve önemli bir görevi olan lambda sensörü parçasını mutlaka bilir ve bulundururlar. Ayrıca bu parçanın kullanımı da günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Egzoz gazıyla ilgili bir parçadır.

Lambda Sensörü Nedir?

1960 senesinin sonlarında Robert Bosch GmbH tarafından keşfedilen ve Dr. Günter Bauman'ın gözetiminde geliştirilen egzoz gazı içindeki oksijen oranını ölçen oransal değeri ise elektronik kontrol ünitesine ileten otomobil yedek parçaya oksijen sensörü veya lambda sensörü denmektedir.

Lambda Sensörü Ne İşe Yarar?

Oksijen ya da bir diğer ismiyle lambda sensörü motorun performansını arttırmak, yakıt tasarrufu sağlamak ve egzoz emisyonlarını düşürmek işine yaramaktadır.

Oksijen sensörü bu işi motor kontrol ünitesine gönderdiği sinyal değerleri sayesinde gerçekleştirmektedir. Bu sayede motora alınan hava ve yakıt karışımı oranının fakir karışım mı ya da zengin karışım mı olup olmadığı belirlenir ve anlaşılır.

Lambda Sensörü Arızası Nasıl Anlaşılır?

Oksijen sensörü yani lambda sensörü yakıt odaklı bir sistemdir. Bu amaçla arızası da yakıt tüketimi sayesinde anlaşılmaktadır.

Örneğin otomobilin hızlanmasında kesiklik olması, fazla yakıt tüketimi, çekiş gücünün düşmesi, düzensiz dalgalı rölanti devri oksijen ya da lambda sensörü sisteminde arıza olduğunu göstermektedir.

Lambda Sensörü Arızası Belirtileri

Lambda sensörü ya da bir diğer ismiyle oksijen sensörü arızası belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

Yakıt tüketiminin artması yani normalden fazla yakıt gitmesi

Aracın çekiş gücünde düşüklük yaşanması

Aracın hızlanmasında yaşanan sorun aksaklık ve azalma

Rölanti devrinin düzensiz ya da dalgalı olması

Egzoz emisyon değerinin artması

Egzoz emisyon değerinin ayarlanamaması ve düzene girememesi

Lambda sensörü arızasında yukarıda bahsedilen belirtilerden bir ya da birkaçı veya hepsi gerçekleşebilmektedir. Fakat bu belirtilerden biri bile gerçekleşse oksijen sensöründe arıza ya da sorun olduğunu göstermektedir.

Bazı olaylarda yüksek yakıt tüketimine fark etmeden de olsa donanım sebep olabilir. Sürücü ise bu fazla yakıt tüketimini fark edebilir.

Aracın çekiş gücünün düşmesine birçok insan şahit olabilir. Motor bakımı zamanında yapılmamış ya da aksatılmış olabilir. Özellikle dizel olan araçlarda aracın çekiş gücünün düşmesinin en büyük sebebi oksijen sensörünün arızalı olması olabilir.

Motor performansını sağlayan oksijen sensörü arıza yaptığında araç hızlanmada sorun yaşar. Hatta araç hız yapamaz ve sürüş olumsuz etkilenir. Bu durum çeşitli trafik kazalarına bile neden olabilir.

Rölanti terimi aracın çalışabileceği en az devir sayısını ifade eder. Yarsız, düzensiz ve dalgalı olan rölanti devri motorun stop etmesine neden olur. Sonuçta motor performansını en iyi şekilde oksijen sensörü sağlar. Bilinmesi gereken bir diğer bilgi ise yakıt tüketimi fazlalığı ve rölanti devrinin ayarsız olması birbiriyle bağlantılıdır. Rölanti devri ayarı yüksek olduğunda yakıt tüketimi de fazla olur. Bu iki kavram arasında doğru bir orantı vardır. Rölanti devri ise fabrika tarafından tespit edilmektedir.

Egzoz emisyonu bilindiği gibi araçlarda kullanılan yakıtın yanması sonucunda havaya yayılan kimyasal hava kirliliğiyle bilinir. Otomobiller bu egzoz emisyonu sayesinde katı parçaları ve kimyasal gazları havaya bırakmaktadır. Egzoz emisyonu değeri arttığında, düzene girmediğinde, ayarının yapılmadığında değerin ölçülmesinde hatalar meydana gelir. Bu hatalar belirtileri gösterir ve oksijen sensörü arızasıyla doğrudan bağlantılıdır.