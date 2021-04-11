Lahana Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Lahana Kürü Faydaları Ve Tarifi

Lahana kürü lahananın suyunun çıkarılması ile elde edilen bir tüketim şeklidir. Lahana kürü diğer içeceklere kıyasla biraz farklı gelebilir ancak zayıflamayı sağlayan bu kürün vücuda sağladığı pek çok faydası bulunmaktadır.



Lahana Kürü Nedir?



Lahana kürü, lahananın su içerisinde kaynatılmasıyla elde edilir ve elde edilen su, çok zengin mineral ve vitamin içeriğine sahiptir. Böylelikle lahana kürü genel anlamda sağlığın korunmasına destek olduğu gibi pek çok hastalığa da engel olacaktır.



Lahana Kürü Ne İşe Yarar?



Zayıflamak için lahana kürü çok iyi bir formüldür. Zayıflamanın dışında da bu şifalı bitkinin suyu ile selülitlerden kurtularak sıkı ve sağlıklı bir vücuda kavuşmak oldukça mümkündür. Sağlıklı ve hızlı bir biçimde forma girmek ve zayıflamak için lahana bitkisinin suyu, verilen ölçülerde düzenli olarak tüketilmelidir. Lahana kürü sayesinde dert olan kilolar kaybolacak ve istenilen kiloya kolayca erişmek mümkün olacaktır.



Lahana Kürü Neye İyi Gelir?



Lahana kükürt, iyot ve klor gibi çok önemli maddeler içerir. Bu maddeleri içermesi nedeniyle lahana suyu tüketildiğinde bağırsaklarda yer alan artık maddelerin atılmasını sağlayarak mukozayı temizler. Eğer tüketildikten sonra gaz sorunu yaşanıyorsa bu durumun nedeni mukozaya yapışmış bağırsaklardaki artıkların atılması sağlanırken ortaya çıkan gazlardır.



Lahana kürü, siyah nokta ve sivilce gibi yaşanan cilt sorunlarının oluşmasına sebep olan zarar verici etkenleri giderir. Aynı zamanda cildin erken yaşlanmasını ve cilt kuruluğunu önler.



Lahana Kürü Nasıl Yapılır?



Malzemeler:

-4 adet lahana yaprağı

-Yarım litre içme suyu

Yapılış Tarifi:

-Bir kabın içerisine yarım litre içme suyu alınıp ocağın üzerine yerleştirilir.

-Lahana yapraklarını su kaynamaya başlayınca suyun içerisine ilave edilip kaynatılır.

-Yaklaşık 6-7 dakika kadar haşlanan lahana yaprakları suyun içerisinden alınır ve kaynamış su bir içme kabına boşaltılır.

-Lahana suyu ılık olarak tüketilmelidir.

Lahana Kürünün Faydaları

-Alkol detoksu sağlar.

-Mide ülserini tedavi eder.

-Sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlar.

-Cildi geliştirir.

-Daha güçlü ve daha sağlıklı saçlar sağlar.

-Vücutta bulunan ağır metallerin atılmasını sağlar.

-Toksik maddeleri vücuttan atar.

-Hastalıklardan korur.

-Cildin güzel ve pürüzsüz görünmesini sağlar.

-Kolon, mide ve akciğer kanserini yavaşlatır.

-Kolesterolü düşürür.

-Reflünün yarattığı sorunları hafifletir, yara halindeki ülseri iyileştirir.

-Sindirim, astım, baş ağrısı ve bronşit problemlerini tedavi eder.

-Yorgunluğu giderir.

-Romatizma sorunlarını geçirir.

-Dolaşım sistemi hastalıklarına iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Selülitlerin giderilmesini sağlar.

-Sindirim sistemini rahatlatır.

-Kan şekerini düzenler.

Lahana Kürü Kullanımı



Hazırlanan lahana kürü, yemekten 2 saat sonra ya da yemekten 1 saat önce olacak şekilde aç ya da tok olarak tüketilebilir.



Bir su bardağı sabahları ve bir su bardağı akşamları olmak üzere lahana kürü 3 gün boyunca içilir. Üç gün sonunda üç gün ara verilerek tekrar üç gün boyunca tüketilir. Toplam 21 gün olmak üzere bu şekilde uygulanır. Süreç sonunda gözle görülür bir biçimde selülitlerin giderildiği gözlemlenecektir.



İsteğe göre 21 günlük sürecin ardından 21 gün ara verilerek tekrar lahana kürü uygulaması yapılabilir. Ancak aradan sonra yalnızca haftada bir su bardağı sabah ve akşam içilmelidir. Lahana suyunun tadı alışılagelmedik olabilir ancak ekstradan içerisine tatlandırıcı vs. konulmamasına özen gösterilmelidir.