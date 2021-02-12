Kuyruk sokumu ağrıları neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Kuyruk sokumu bel kemiği bitim noktasındadır. 2 ila 5 kemiğin birleşmesi ile oluşan üçgen bir yapıya sahiptir. Vücudumuza sağladığı temel görevi ise doku, kas ve tendonlar arasındaki bağlantıyı sağlar ve otururken omurgamızı destekler.

Kuyruk sokumu ağrısı farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Kalça üzerine düşme, darbe alma ve bazı rahatsızlıklar bu bölgede ağrıya sebep olabilir. Kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla ağrı sorunu görülmektedir. Bunun sebebi ise kadınların pelvik yapılarının daha geniş olmasıdır. Kadınlarda doğum sırasında ve adet dönemlerde ağrı şikayetleri görülebilir.

Kuyruk sokumu ağrısı nedenleri nelerdir?

Pek çok farklı neden bu ağrıyı tetikleyebilir. Düşme ve yaralanma haricinde enfeksiyon ve tümörlerde kuyruk sokumu ağrılarına sebep olabilir. En sık karşılaşılan nedenler ise;



• Kuyruk sokumu bölgesine darbe almak

• Uzun süre ayakta kalmak

• Normal kilonun üzerinde ya da altında olmak

• Sürekli yanlış pozisyonda oturmak

• Sinir sıkışması

• Omurga bozuklukları

• Doğumsal kuyruk sokumu sorunları

• Tümör

• Enfeksiyon

• Bel fıtığı

• Kemik zarı iltihaplanmaları

• Cerrahi operasyonlar

• Jinekolojik sorunlar

• Pelvik tabanda işlevsel bozukluk

• Ağır eşya, yükleri kaldırmak

• Uzun süre hareketsiz kalmak

• Kadınların doğum sırası travmaları



Kuyruk sokumu ağrısına nasıl tanı konur?

2 adet tanı yöntemi vardır. Bunlardan biri fiziki muayene diğeri ise görüntüleme yöntemleridir. Konusunda uzman hekim fiziki muayenede elle temas ile tanı koyabilmektedir. Gözle görülmese de uygulanan baskı sonucu kişi ağrı ve acı hissediyorsa kuyruk sokumundan şüphelenilir.

Darbe ve düşmelere bağlı olmayan ağrılarda ise röntgen, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi yöntemleri ise kuyruk sokumu incelenir. İltihaplanma ya da tümörden şüphelenilir. En sık tercih edilen yöntem ise manyetik rezonanstır. Sadece iltihap ve tümör değil çatlak, yaralanma ve kırıklarda detaylıca görüntülenir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi yöntemleri kişinin ağrı nedeni ve şiddetine göre planlanmaktadır. Tercih edilen yöntemler ise fiziki, lokal enjeksiyon, cerrahi girişimlerdir. Medikal yöntemlerde ise amaç ağrının tamamen kesilmesidir. Tedavi yöntemlerine ek olarak pelvik tabanı desteklenebilir ve kuyruk sokumuna yakın kaslar güçlendirilebilir.

Günümüzde en sık tercih edilen tedavi ise radyofrekans enjeksiyon yöntemidir. Radyofrekans ile yüksek frekanslı elektirik akımıyla ısı elde edilir. Bu ısı sinir veya sinir ağında blokaj oluşturur.

Radyofrekans yöntemi ile kişiden kişiye değişmekle beraber 5 seans sonrası ağrı sorunu tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Yöntemin yan etkisi olmaması ve her yaştan kişiye uygulanabilmesi artılarından biridir.

Bu yöntem sayesinde ağrı duyulan bölgenin sinirlerine yönelik blokaj uygulanır. Özel bir röntgen cihazı sayesinde iğnenin girdiği yer görüntülenir. İşlem esnasında kullanılan ilaçlar ise kortizon ve lokal anestezik karışımlardır. Bu aşamalardan sonra ise uygulamanın yapılacağı bölge hazırlanıp enjeksiyon ile işlem tamamlanır. 4-5 gün istirahat edilmesi gerekir. İstirahat süresinden sonra hasta düzenli olarak kontrol edilir. Kişinin ihtiyacına göre kuyruk sokumu yakınlarındaki kasları güçlendirecek egzersizler yapması önerilebilir. Sağladığı en büyük avantaj etkisinin uzun süre görülmesidir.





