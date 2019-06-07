Kütük parçasından ev yapımı oyuncak nasıl yapılır?

Aslında bu etkinliği yaparken malzemeleri de doğadan toplayacağımız için aslında iki etkinlik bizleri bekliyor.

İhtiyacımız olan şey doğada kurumuş şekilde bulunan bir minik kütük parçası olacak. Çocuğunuz ile doğa yürüyüşüne çıktığınızda hem araştırıp hem de yürüyüş yapmak mükemmel bir fırsat…

Doğada bulacağınız bir kütük ya da kozalak ile evde çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız.

Yürüyüş sonrası eve geldiğinizde kütüğü kendi yaptığınız parmak boyası ile boyamak ve süslemek için ihtiyacımız olan malzemeler şunlar:

Kütüğe elbise yapmak için kumaş, göz yapmak için ise bir çift oynar göz

Kumaştan yapacağımız elbiseyi istediğiniz yapıştırıcıyı kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Hele ki evinizde fazladan yün var ise saçları da yaparak daha sevimli bir hale getirebilirsiniz.

EV YAPIMI PARMAK BOYASI İÇİN MALZEMELER:

• 1 çorba kaşığı nişasta

• 1 tatlı kaşığı gıda boyası

• Aldığı kadar su ( kıvamını isteğinize göre ister duru ister yoğun hale getirebilirsiniz. )

Kütüğü çocuğunuz ile yaptığınız parmak boyası ile boyayıp kurduktan sonra kumaş ile istediğiniz elbiseyi oluşturup oynar gözleri taktıktan sonra yünlerden saç yapabilirsiniz.

Ortaya çıkan bebek ister yemek arkadaşı, ister uyku arkadaşı, isterseniz kitap arkadaşı olabilir.

İyi tatiller ve bol etkinlikli günler dileğiyle..