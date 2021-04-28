Kuşburnu Çekirdeği Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kuşburnu Çekirdeği Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kuşburnu çekirdeği yağı kuşburnu çekirdeklerinin içerdiği ve içlerinden çıkarılan yağlardır. Zor çıkarılan yağlardan biridir. Bunun sebebi ise oldukça küçük ve sert olan çekirdeklere sahip olmasıdır. Bu durumda da kuşburnu çekirdeği yağının fiyatı yükselmektedir. Kuşburnu çekirdeği yağı soğuk presleme yolu ile çıkarılmaktadır. Güzellik merkezlerinde aromaterapi yağı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı ve cildi güzelleştirme etkisine karşılık tüm dünyaca ünlü olarak bilinen mankenlerinde kullandığı yağlardan biridir. Çok sayıda faydası bulunmaktadır.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı Nedir?

Kuşburnu çekirdeği yağı; kuşburnu meyvesinin çekirdeklerinin soğuk presleme yöntemi ile elde edilmesi sağlanan bitkisel bir yağdır. Kuşburnu çekirdeği yağı yüksek oranda E,C, A vitaminlerini içerirken omega 6 ve omega 3 yağ asitlerini de içermektedir. Ayrıca bu yağ içerisinde retinol, antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikler de bulunmaktadır.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı Nasıl Yapılır ve Nasıl Elde Edilir?

Kuşburnu çekirdeği yağının eldesi için kuşburnu meyvesinin çekirdekleri çıkarılır. Çıkarılan çekirdekler iyice kurutulur. Ardından soğuk pres yönteminin yapılabileceği bir sıkma makinesine eklenir. Bu makine içerisinde kuşburnu çekirdekleri sıkıştırılır ve içindeki yağlar ile posa birbirinden ayrılır. Aynı çörek otu yağı gibi çekirdekten yağ elde edilmesi için üretilmiş olan tezgahüstü makinelerde yağ çıkarma işleminde kullanılabilir.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı Ne İşe Yarar?

Kuşburnu çekirdeği yağı üzerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki en fazla saç ve cilt üzerinde etkisi bulunan bu yağ birçok faydalı özelliğe sahip.

Özellikle meme kanserini önleme ve meme kanseri oluşturan hücrelerin gelişmesini azaltma etkisi vardır.

İçerdiği fenoller, C vitamini, pektin, betakaroten gibi oldukça önemli olan biyoaktif bileşikler sebebi ile birçok kronik hastalığın oluşumunu önler.

Kan kolesterol seviyesinin dengede kalmasını sağlayarak kalp krizi riskini de azaltır.

İçerdiği kollajen ile vücuttaki bağ dokuyu onarır, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Oldukça güçlü antioksidan içeriğine sahiptir.

Romatoid artriti önlediği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir.

Düzenli olarak belirli miktarda kuşburnu çekirdeği yağının kullanımının kan şekeri seviyesini düşürdüğü belirlenmiştir.

İçeriğinde bulunan yağ asitleri ile iltihapların tedavisinde oldukça önemli kullanımı vardır.

Mide ağrısını oldukça etkili bir şekilde önler ve sindirim problemlerini en aza indirir.

Kan basıncının dengelenmesini sağlar.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı Neye İyi Gelir?

Kuşburnu çekirdeği yağı akne ve sivilcelere iyi gelir. İçerdiği iltihap kurutucu özellikler nedeni ile sivilce ve aknelerin yok edilmesinde yardımcı olur.

Cilt üzerindeki kahverengi şekildeki lekelenmelere iyi gelir. İçerdiği A vitamini ve retinoidler sebebi ile ciltteki hiperpigmentasyonun azalmasını sağlar.

Ciltte meydana gelen çatlaktalar iyi gelir.

Tırnakların güçsüzleşmesine, kolay kırılmasına iyi gelerek tırnakları güçlendirir.

Romatoid artrit gibi eklem hastalıklarına iyi gelir.

Egzema gibi çeşitli cilt sorunlarına iyi gelir.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı Faydaları

Yaşlanmanın etkilerini geciktirir.

Cildin su ve nem dengesinin korunmasına yardım eder.

Cildin genç kalmasına yardımcı olur.

Cildin kolajen üretmesine destek olur. Pigment üretimine destek olur.

Yüzde bulunan ince çizgilerin derinleşmesini önler.

Güneşin meydana getirdiği kızarıklıklar, yaralar ve lekelerin iyileştirilmesinde yardımcı olur.

Cildin elastikiyetini arttırır. Cildi sıkılaştırıcı etkisi vardır.

Güçlü bir antioksidan olması sebebi ile bağışıklığı güçlendirir.

Saçlarda dökülme, kepeklenme, kuruma, kırılma gibi sorunların önüne geçer.

Kuşburnu Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır?

Cilt üzerine direk uygulanabileceği gibi, losyonların içerisine bir miktar karıştırılarak kullanılabilir. Saç derisine sürülere uygulanabilir.