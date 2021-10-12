Kuş Evi Yapımı

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Gelişen teknoloji sayesinde artık her şeye ulaşım çok daha kolay. Bu her şeye kolay erişim durumu tüketim çılgınlığını ve haliyle atıkları artırıyor. Ülkemizde hali hazırda yaklaşık olarak yıllık 30 milyon ton evsel çöp oluşmakta olup 2012 yılı verilerine göre kişi başına düşen atık miktarı 1,14 kilogram. Bu çöplerin büyük bir kısmını ise geri dönüştürülebilir ürünler oluşturuyor. Kağıdı, camı, plastiği ayırmanın yanında evde geri dönüşüm projeleri yaparak atıkları ve eski eşyaları çok daha yeni ve kullanışlı hale getirebilir, yaratıcı fikirlerle harika dekorasyonlar yapabiliriz. Eve en çok aldığımız ürünlerden biri olan kutu sütleri yine geri dönüşüm projesiyle yararlı bir amaç için dönüştürebilir, doğaya katkıda bulunabiliriz.

Daha önce görmüşsünüzdür, Osmanlı mimarisinde kuş evi olmayan yapı bulmak zordu. Hala eski tarihi evlerde, medreselerde, cami, han, hamam gibi yapılarda çok çeşitli kuş evleri bulmak mümkün. Kentleşmeyle birlikte zorlu kış şartlarına ayak uydurmakta zorlanan kuşlar, yüksek binaların çatılarında ve ağaç kovuklarında kendilerine yer aramak zorunda kalıyorlar. Gelin, biten bir süt kutusunu dönüştürerek hem geri dönüşümle doğaya katkıda bulunurken, hem de kuşların doyan karnı ve hoş cıvıltılarıyla da mutlu olalım.





Malzemeler:

Boş süt kutusu

Resim

Yapıştırıcı

Cetvel

Tahta kalemi

Kıskaç

İp

Makas

Karton

Malzemeleriniz hazırsa başlayalım...

Boş süt kutusunun ön tarafına kuşların yem yiyebileceği büyüklükte bir delik açın.

Süt kutusunun kıvrılmış, köşe yerlerini açın. Sütü dökmeye yardımcı olan baş kısmı çıkarın.

Sevdiğiniz bir resmi kutunun boyutlarında kesin ve yapıştırıcı yardımıyla kutuya yapıştırın. Burada sevdiğiniz bir manzara resmi kullanmak hoş duracaktır.

Kartonu alın, cetvel yardımıyla ya da süt kutusunun üst bölümünü ölçerek kesin ve çatı şeklini verecek çizgiler çizin.

Çatı şeklini verdiğiniz kartonu, kıskaçla süt kutusunun üstüne tutturun.

Kıskacın üzerinden orta kalınlıkta, sağlam bir ip geçirin.

Hazırladığınız kuş evinin içine kuş yemlerini yerleştirin.

Ağaç dalına ya da sağlam bir noktaya kuş evinizi yerleştirin.

Yaptığınız bu değerlendirmeyle, atıkları dönüştürüp çevreye katkıda bulunurken, kuşların da beslenebilecekleri bir evleri oldu. Unutmayın; evdeki atık pet şişelerle de yeni projeler yapabilir, bu projelerle atıksız bir yaşama adım atabilirsiniz.

Özellikle kışın, yem bulmak zor olduğundan kuşlar kuş evinizi keşfedene kadar yuvanın yakınlarına biraz yem veya bayat ekmek bırakmak işlerini kolaylaştıracaktır.



Kuş Evi Yapımı'na dair tüm merak ettikleriniz Temiz Sözlük'te!







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