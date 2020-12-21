Kuru soğanın faydaları nelerdir, tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Antioksidan kaynağı olan kuru ve yeşil soğan, kanserden korunmada önemli bir etkiye sahip.

Kuru soğanın faydaları neler?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Canan Doğan, soğanın besin değerini ve faydalarını şöyle açıkladı: 100 gr (ortalama 3 adet) yeşil soğan tüketiminde, ortalama 40 kalori, 7 gm karbonhidrat, 1.5 gm protein, 34 mg kalsiyum, 1.4 mg demir, 22 mg C vitamini alınır. 100 gr (ortalama 2 orta boy) kuru soğan tüketildiğinde ise ortalama 46 kalori, 8.9 gm karbonhidrat, 1.4 gm protein, 30 mg kalsiyum, 1.0 mg demir, 10 mg C vitamini alınır. Çiğ olarak tüketilen soğanın posa içeriği ve antioksidan etkisi nedeniyle kanserden korunmada önemli olduğu ve sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir.

Tüketirken buna dikkat!

Doğan, soğanı yemeklerde kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde anlattı: "Kuru soğanı pişirirken en çok dikkat edilmesi gereken ise biraz pembeleştikten sonra ocaktan alınmasıdır. Renginin kahverengiye dönmemesine dikkat edilmelidir."

Kırmızı soğan mı yoksa sarı mı?

"Kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri sarı soğana göre daha fazla içerir. Bu antioksidan maddelerden bir tanesi olan ‘kuersetin’ kansere karşı güçlü bir koruyucudur. Ayrıca kırmızı soğanın demir minerali içeriği de sarı soğana göre daha fazladır." diyen Diyetisyen Deniz Zünbülcan da kırmızı kuru soğanın faydalarını sıraladı:

• Kan basıncını düzenler, kan temizleyicidir ve kan pıhtılaşmasını önler. Kalp sağlığına faydaları kanıtlanmıştır.

• Zengin bir kuersetin kaynağıdır ve enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği vardır.

• Zengin selenyum içeriğine sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, akciğeri temizler, güneşin zararlarından ve kırışıklıklardan cildi korur.

• Cildin, saçın ve tırnağın önemli bileşeni olan kükürtün de kaynağıdır. Kükürt aynı zamanda tümörlerin büyümesini ve yayılımını engelleyerek kanser riskini azaltabilir.

• Kırmızı soğan kötü kolesterolü düşürmede etkili olan harika bir besindir.

• İçerisindeki fitokimyasallar vücudumuzda C vitamininin daha iyi kullanılmasını sağlar.

• Kırmızı soğanda bulunan folat, depresyonun engellenmesinde etkilidir.

• Kırmızı soğanın demir minerali içeriği de zengindir. Bu nedenle kansızlık yaşayan kişilerin beslenmelerine kırmızı soğanı eklemeleri önemlidir.

• Kırmızı soğan krom içerir, bu da kan şekerinin dengelenmesini sağlar.

• 2010’da Environmental Health Insights Gazete’sinde yayınlanan bir makale soğanı hafif pişirerek yemenin kan şekerini düşürmede etkili olduğunu kanıtlamıştır. Aynı zamanda hafif pişirilen kırmızı soğanın içerisindeki likopenin de etkisi artacaktır.

• Antiseptik özelliği olan kırmızı soğanın suyunun yaralara sürülmesiyle mikrop yayılması engellenebilir.

Birçok faydası olmasına rağmen herhangi bir ilaç kullanıyorsanız kırmızı soğanı tüketmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayınız.