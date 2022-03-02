Kürtaj doğurganlığa zarar verir mi?

Kürtaj, hamileliğin çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanmadan sona erdirilmesi işlemidir. Bazen kürtaj kendi kendine olur. Buna düşük veya spontan kürtaj denir. Ancak kadınlar, ameliyat veya ilaç alarak hamileliği sonlandırmayı da seçebilirler.

Kürtaj ne zaman yapılabilir?

Kaç haftalık hamile olunduğuna bağlıdır. Tıbbi kürtaj (gebeliği sonlandırmak için ilaç alınması anlamına gelir) ile vakum aspirasyonu veya dilatasyon ve tahliye gibi cerrahi kürtaj arasında seçim yapılabilir.

10 haftalık gebeliklerde, cerrahi kürtaj genellikle tek seçenektir. İkinci trimesterde kürtaj yaptırmanın riskleri ilk trimesterdekinden daha yüksektir. Kürtaj nadiren 24 haftalık hamilelikten sonra yapılır (ikinci trimesterin sonlarında ve üçüncü trimesterin tamamında).

Kürtaj ne kadar güvenli?

Doktorlar tarafından yapılan kürtajlar çoğunlukla güvenlidir. Kürtaj için en güvenli zamanlama genellikle ilk iki aylık dönemdir. Bu, düşük riskli bir ilaç veya vakum aspirasyon prosedürünün kullanılabileceği zamandır.

İleride çocuk sahibi olunabilir mi?

Kürtaj için en yaygın kullanılan yöntemler, kadının daha sonra hamile kalmasını engellemez. Kürtajdan hemen sonraki haftalarda hamile kalınabileceği unutulmamalıdır.

Kürtajdan sonra iyileşme ve daha iyi hissetme muhtemelen 1 ila 3 hafta sürer. Bu süre esnasında enfeksiyon riskini önlemek için cinsel ilişkiye girilmemesi tavsiye edilir.

Kürtaj yasal mıdır?

Ülkemizde kürtaj sınırı yasal olarak 10 haftayla sınırlıdır. 10 hafta öncesinde evli çiftlerin onayı, evli değilse kişinin kendi onayı yeterlidir. Genellikle kadın doğum uzmanları, 10 haftaya yakın gebelikleri bebeğin uzuvları oluştuğu, bebek hareket etmeye başladığı ve annenin bebekle duygusal bağ kurduğu için sonlandırmayı tercih etmez. Gebelik kesesi oluştuktan sonra mümkünse 5 ile 6. haftalar arasında gebeliğe son verilebilir. Bunun dışında annenin hayatını riske sokacak bir gebelik durumu varsa ya da bebekle ilgili anormallikler olduğunda hafta sınırı gözetmeksizin küretaj işlemi yapılabilir. Bu konuda herhangi bir yasal sınır bulunmaktadır.