Kurban etinden hazırlayabileceğiniz yemekler

“Kurban eti ile ne pişireceğim?” diye düşünenler, birbirinden lezzetli tarifleri sizler için bir araya getirdik. Çok az yağ ile yapılan bu yemekler hafif tatları ile sizleri cezbedecek!

Kurban Bayramı süresince çoğunlukla etli yemekler tüketilir. Peki, kurban etiyle hangi yemekler yapılır? işte, hem kurban etiyle hazırlayabileceğiniz lezzetli tarifler hem de et pişirme ve saklamanın püf noktaları…

KAVURMA

Kavurmanın, etin yağsız ya da az yağlı kısmı ile yapılması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar, “Kavurma yaparken etin but kısmını kullanmak gerekir. Lezzet açısından ilave edilen kuyruk yağının tüketilmesi, yüksek kolesterol ve doymuş yağ içeriğinden dolayı kalp ve damar hastaları açısından riskli olduğu için et, görünür yağlarından tamamen temizlenmelidir. Ayrıca et zaten yağ içeriği bakımından yüksek olduğu için pişirilirken ekstra yağ eklenmesine gerek yoktur” dedi.

TAS KEBABI

HÜNKAR BEĞENDİ

Kurban kesildikten hemen sonra 'ölüm katılığı' denen durumdan dolayı kaslarının kasıldığını ve sertleştiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar, “Bu durumdaki et lezzetsiz olmakta ve sindirimi zorlaşmaktadır. Bu katılığın geçmesi için hayvan kesildikten sonra 24 saat buzdolabında bekletilmeli daha sonra tüketilmelidir. Böylece et suyunu çeker ve pişirilmeye daha uygun hale gelir” şeklinde konuştu.

SULTAN KEBABI

SEBZELİ BİFTEK SARMA

Dondurulmuş etlerin pişirilmeden önce mikrodalga fırında, akan soğuk suyun altında bekletilerek ya da buzdolabında çözdürülmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar, “Çözdürülmüş etlerin yeniden dondurulması hem sağlık açısından riskli hem de besin değerini düşüren bir uygulamadır” dedi.

ISLAMA KÖFTE