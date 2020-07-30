Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu
Bayram boyunca kırmızı et tüketiminde sıklık ve porsiyon miktarındaki artış kalp hastaları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk oluşturur. Bu nedenle porsiyon miktarında aşırıya kaçılmaması gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Hilal Konak, Kurban Bayramı’na özel beslenme tavsiyelerinde bulundu.
-Etle beraber sebze tüketimi ihmal edilmemeli, doğru pişirme yöntemleri uygulanmalı ve kurban etleri uygun koşullarda saklanmalıdır.
-Kurban etleri kesildikten hemen sonra tüketilmemeli. Etteki sertlik pişirmede zorluk yaratırken aynı zamanda sindirim problemlerine de neden olur. Dinlendirilmeden tüketilen et şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlere yol açar.
-Etler küçük parçalar halinde ve tek yemeklik olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyulmalı. 0-2 derecede 3 gün, -2 derecede 1 hafta, -18 derecede 3-6 aya kadar saklanabilir. Pişirmek için çözdürülen etler tekrar dondurulmamalıdır.
-Pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemleri tercih edilmelidir. Etin görünür yağları ayrılmalıdır. Kolesterol ve kalp hastaları sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.
-Günün bir öğününde et tüketildiyse diğer öğünde mutlaka sebze yemeği tüketilmelidir. Etin yanında mutlaka C vitamini kaynağı yeşil salata yenmelidir. C vitamini etteki demirin emilimini sağlarken, yeşilliklerle alınan lif sindirimi kolaylaştırır.
-Yemekle birlikte asitli içecekler yerine ayran/yoğurt/şekersiz komposto tercih edilmelidir. Tahıl grubu olarak pirinç pilavı/makarna yerine bulgur pilavı ya da tam buğday ekmek tercih edilmelidir.
-Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli ve bayram boyunca her gün tatlı tüketilmemelidir. Şerbetli tatlı tüketilecekse porsiyon kontrolü mutlaka sağlanmalıdır.
-Günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Günde 1-2 fincan bitki çayı tercih edilebilir. Özellikle sindirim problemi yaşayanlar için günde 1 fincan rezene çayı içmek fayda sağlayacaktır.
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