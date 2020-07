Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu

-Etle beraber sebze tüketimi ihmal edilmemeli, doğru pişirme yöntemleri uygulanmalı ve kurban etleri uygun koşullarda saklanmalıdır.



-Kurban etleri kesildikten hemen sonra tüketilmemeli. Etteki sertlik pişirmede zorluk yaratırken aynı zamanda sindirim problemlerine de neden olur. Dinlendirilmeden tüketilen et şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlere yol açar.

-Etler küçük parçalar halinde ve tek yemeklik olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyulmalı. 0-2 derecede 3 gün, -2 derecede 1 hafta, -18 derecede 3-6 aya kadar saklanabilir. Pişirmek için çözdürülen etler tekrar dondurulmamalıdır.

-Pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemleri tercih edilmelidir. Etin görünür yağları ayrılmalıdır. Kolesterol ve kalp hastaları sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

-Günün bir öğününde et tüketildiyse diğer öğünde mutlaka sebze yemeği tüketilmelidir. Etin yanında mutlaka C vitamini kaynağı yeşil salata yenmelidir. C vitamini etteki demirin emilimini sağlarken, yeşilliklerle alınan lif sindirimi kolaylaştırır.

-Yemekle birlikte asitli içecekler yerine ayran/yoğurt/şekersiz komposto tercih edilmelidir. Tahıl grubu olarak pirinç pilavı/makarna yerine bulgur pilavı ya da tam buğday ekmek tercih edilmelidir.

-Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli ve bayram boyunca her gün tatlı tüketilmemelidir. Şerbetli tatlı tüketilecekse porsiyon kontrolü mutlaka sağlanmalıdır.

-Günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Günde 1-2 fincan bitki çayı tercih edilebilir. Özellikle sindirim problemi yaşayanlar için günde 1 fincan rezene çayı içmek fayda sağlayacaktır.