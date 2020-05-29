Kumsal isminin anlamı nedir? Kumsal ne demek

Kumsal adı Arapça kökenli bir isimdir. Adından da anlaşılacağı üzere Türkçe karşılığı olarak, ‘sahil’ ifadesi ile karşılaşmaktayız. Aynı zamanda sahil kelimesi Kumsal ismi için eş anlamlı olarak da değerlendirilmektedir.

Kumsal İsminin Anlamı

Okunuşu ve yazılışı aynı olan Kumsal ismi ifade açısından da yine anlamını doğrudan göstermektedir. Yani Türkçede yerleşik olarak kullanılan ve kız çocukları için değerlendirilen Kumsal ismi, ‘sahil’ olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına kullanılabilecek bu isim aynı zamanda uyumlu olan farklı isimlerle de bir araya getirilebilir.

Son dönemlerde anne ve babaların internet üzerinden en sık araştırdığı ve ilgisini çeken isimler arasında bulunuyor. Daha çok yaz aylarında hissettiren ve umut ile pozitif bir etki yaratan bu güzel isim, kız çocuklarının naifliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Aynı şekilde eş anlamlı olarak da değerlendirilen karşı anlamı sahil üzerinden güzel bir ifade yansıtıyor.

Yeni doğmuş olan şirin yavrunuz için verebileceğiniz en güzel adlar arasında yer almaktadır. Özellikle tek seferde okunması ve kulağa hoş gelmesi sebebiyle son dönemlerde anne ve babaların beğenisini kazanmış durumda. Sahil anlamı üzerinden kız çocuğu için isim amaçlı listeye alabilirsiniz.