Kumru yuvalarındaki görünmez tehlike! Nisan-Haziran aylarına dikkat | Asıl risk yuvadan uçtuklarında başlıyor

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Önceden bu durumla bu kadar sık karşılaşmazdık ama son zamanlarda balkonlara, saksıların içine, pencere kenarlarına, klimaların kuytu köşelerine, park halindeki araçların sileceklerine yuva yapan kumruların haberlerini çok sık duymaya başladık.

Peki siz balkonunuzda, park ettiğiniz aracın üzerinde ya da pencere kenarında bir kumru yuvası gördüğünüzde ne yaparsınız? Muhtemelen arabanın üzerinde gördüğünüz dal parçalarını istemeye istemeye bozup başka bir yere taşımaya çalışırsınız ama genelde balkona ya da pencere köşelerini yapılan yuvaları bozmaya kimsenin gönlü razı olmaz.





SAYILARI GİTTİKÇE ARTIYOR MU?

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Peki kumrular neden son yıllarda doğal yaşam alanları yerine insanların olduğu yerlere yuva yapıyorlar. Kumruların sayısında bir artış mı yaşandı?

Prof. Dr. Ali Erdoğan, kumruların sayılarının gittikçe arttığını, özellikle küçük kumru türünün son 10 yılda anormal bir popülasyon artışı yaşadığını, küçük kumruların birçok kent ve köyde hızla çoğalarak baskınlığını artırdığını söyledi.

Bu türün insanlarla etkileşiminin çok arttığını ifade eden Erdoğan, ayrıca birtakım alerjik hastalıklara yol açan canlıların önemli bir bölümünün bu kuşların tüylerinde yer aldığını, bu yuvalar nedeniyle evlerin iç kısımlarına da ulaşarak bazı sorunlar yaşanmasına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.





BU KUŞLAR SALDIRGAN MI?

Pek çok insan yuva yapan bir kumruyu gördüğünde kendisi için bir risk görmese de evindeki evcil hayvanı ya da kafes kuşu için edişe duyabilir. Bu kuşların saldırganlık özelliği var mı?

Bu sorumuza Prof. Dr. Ali Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

“Küçük kumrular bir ay içerisinde genellikle iki yumurta bırakıp yuvadan uçarlar. Antalya’da her mevsim ürerler ve çift başına 20 yavru yaparak hızla çoğalırlar ama bu kuşlar asla saldırgan değildir. Ayrıca evdeki kafes kuşu ya da evcil hayvan için de kumrular zarar verecek türde bir kuş değildir, bu canlılara zarar vermezler."

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YUVA YAPMADAN ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Peki kumruların yuva yapmaya başladığı mevsimlerde onlar henüz yuva yapmadan nasıl önlem alabiliriz?

Prof. Dr. Ali Erdoğan, kuşların yuva yapabileceği yerlere kuş konmaz gibi aparatlar yerleştirilerek yuva oluşumunun baştan engelleyebileceğini, özellikle alerjik rahatsızlığı olanların zarar görmemesi için bunun en sağlıklı önlem olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, ayrıca bu tehlikenin sadece küçük kumrular için değil aynı zamanda serçe, kırlangıç, güvercin gibi diğer kuşlar için de geçerli olduğunun altını çizdi.



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KUŞLAR YUVADAN UÇUNCA İNSANLARA GELİYORLAR

Kumruların kendisi zararlı değilse neden yuvaları riskli?



Prof. Dr. Hüseyin Çetin, küçük kumru türünün kendisinin asla zararlı bir tür olmadığını özellikle belirterek asıl riskin bu canlıların yuvasında bulunan kırmızı akarlar olduğunu söyledi. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bu kırmızı akarlara karşı vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Evine, balkonuna ya da arabasına yapılmış bir kumru yuvasını kimse bozmak istemez, onlara şefkatle yaklaşırız ancak fark etmeden onlarla birlikte eve istilacı özelliği olan canlıları da taşıyoruz. Bu zararlı türün adı kırmızı kuş akarı. Kene benzeri olan bu canlılar kan emiyorlar. Yuvada kuşlar varken kanı bunlardan emen kuş akarlarının asıl tehlikesi kuşlar yuvayı terk edince ortaya çıkıyor. İşte o zaman bu akarlar insanların yaşadıkları ortamlara giriyor.”

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İNSANDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN KAN EMİYORLAR

Bu akarlar insanlara nasıl zarar veriyor?

Çetin, eğer evinizde ya da balkonunuzda bu yuvalardan varsa yatak örtüleri ve yastıklarda kırmızı noktalar şeklinde ezilmiş akarlar veya akar pislikleri bulabileceğinizi çünkü gece uyuyan kişilere saldırıp kan emdiklerini söyledi.

Çetin ayrıca kırmızı kuş akarlarının kuşların yuvalama zamanı olan Nisan-Haziran ayları arasında arttığını ifade etti ve ekledi:

“Akarlar gündüzleri yarık ve çatlaklarda saklanıp karanlıkta aktif olurlar ve beslenmeden sekiz aya kadar hayatta kalabilirler.”

Kırmızı kuş akarları; kentsel ortamda serçe, kırlangıç, güvercin ve kumruların yuvalarını yaptıkları çatılardaki kiremit boşlukları, klima kutuları, pencere pervazları, saçaklar ve hava kanallarına yerleşirler.





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BAKTERİ VE ViRÜS KAYNAKLI HASTALIKLARI BULAŞTIRIYOR

Kırmızı kuş akarları insanları ısırdığında ne gibi sağlık sorunlarına neden olabilir?

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu akarların özellikle alerjik bünyelerde semptomları tetikleyebileceğini, kırmızı akarlar tarafından ısırılan bir kişide acı, döküntü, irritasyon ve dermatit şikayetleri oluştuğunu, ayrıca tavuk kümes hayvancılığında akarların değişik hastalıkları taşıdığıyla ilgili bulgular olduğunu, bu türdeki mikropları insanlara da bulaştırma riski bulunduğunu belirtti.

Çetin, ayrıca kırmızı kuş akarlarının Salmonella gibi bazı bakterilerin ve kuş gribi, A virüsü gibi virüslerin taşıyıcısı olduğunu, özellikle Salmonella'nın bulaşmasında rol oynadığı için insan sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.

HEM KENDİ SAĞLIĞIMIZI HEM DE HAYVANLARIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK KENDİMİZİ KORUMALIYIZ

Kumrular uçtuktan sonra yuvalarına ne yapmak gerekir? Kuş akarlarından nasıl korunacağız?

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kendi sağlığımızı düşünürken hayvanları da korumamız gerektiğini, bu nedenle konutların etrafındaki kuş yuvalarına temas konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi ve bu konuda alınması gereken önlemleri sıraladı:

-- Eğer bir kumru evinize ya da balkonunuza yuva yaptıysa bir büyük marketten, veteriner kliniğinden ya da eczaneden böcek ilacı alın.

-- Bu türdeki böcek ilaçlarını suyla seyreltip sprey şeklinde yuvanın etrafına uygulayabilirsiniz.

-- İlacı hayvanlara gelmeyecek, onlara temas etmeyecek şekilde uygulamaya dikkat edin.

-- Söz konusu ilaçların direkt üzerlerine gelmediği sürece insan ve hayvan sağlığı açısından herhangi bir etkisi yoktur.

-- Kuşların panjur içi ve klima gibi noktalara yuva yapmasının engellenebilmesi için kuş kovucu ağ sistemleri ve tel yapılar kullanılabilir.