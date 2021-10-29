Kulak Piercing Modelleri Ve İsimleri Nelerdir? En Çok Tercih Edilen Kulak Piercing Modelleri

Piercingler son dönemlerin en tercih edilen takıları olmuştur. Kulak için, burun için, dil, göbek, dudak, diş, dudak altı da dahil olmak üzere çeşitli noktalara takılabilirler.

Piercingler

Piercing taktırırken kesinlikle güvenilir ve işinde uzman olan kişilere gidilmesi, ortamın temiz ve steril olması çok önemlidir. Aksi takdirde dikkatsiz bir şekilde delinen piercing yuvası o yerin, ileride iltihap kapmasına ya da daha riskli sonuçlara yol açabilir. Bunun için işinde uzman dövmeciler ya da kuyumcular tarafından piercing taktırılabilir.

Piercing Modelleri

Piercinglerin kulak içinden, dil üzerine kadar uygulanabileceğini söylemiştik. Peki birden fazla bölgeye uygulanabilen piercinglerin modelleri neler bunlara bakalım.

Kulak piercing modelleri:

Helix (Kıkırdak) Piercingi: Halk arasında en popüler olan piercing modelidir. Kulağın üstündeki ince kıkırdak dokulu olan kısım (helix) delindikten sonra delik kapanmasın diye, buraya uyan bir piericingin takılması gerekir. Hemen hemen herkesin çok acıtıyor diye bildiği bu model en az diğer kısımlar kadar acıtmaktadır. Bu kısma takılan piercingin sorun yaratmayacağından (takılma sorunuyla beraber kulağın zarar görmesi) emin olmak gerekir.

Sunug Piercingi: Estetik görüntü olarak sıklıkla kıkırdak (helix) piercingi ile beraber tercih edilmesine rağmen, deldirirken verdiği acı oranı yüksektir. Kulağın orta kısmındaki etli bölgeye yapılan bu piercing modelini yaptırırken iyileşme ve alışma süresinin uzun olduğunu ve yatarken üzerine yatamama gibi sorunların çıkacağını göz önünde bulundurmanız iyi olacaktır.

Rook Piercingi: kulağın Crura Antihelix kısmına kısmına takılır. Kıkırdak (helix) piercinginden daha çok acıtmaktadır. İyileşme süresi Sunug piercinginden daha uzun sürmektedir ve bu bölgedeki deliğin bakımının iyi yapılması, sürekli olarak temiz tutulması delinen bölgenin sağlığı ve kulak sağlığı için oldukça önamlidir.

Daith Piercingi: Kulağın Crus Helix bölgesine takılır. Genellikle yuvarlak formlu piercinglerle kullanılır. Estetik açıdan şık durur. Kıkırdak (helix) piercinginde olduğu gibi bu bölgeye takılan takının sorun yatamayacağından emin olmak gerekir. Delinirken verdiği acı kulak memesini deldirirkenki acıdan bir tık fazladır.

Lobe Piercingi: Kulak memesi olarak bilinen kulağın Lobulus Auriculae bölgesine takılan bu piercing halk arasında küçük yaşta ailelerimiz tarafından genel olarak kuyumcuya deldirtilir. Acı seviyeyi en düşük bölgedir. Herhangi kaza riskinin diğer bölgelere göre daha düşük olduğu bu bölgeye de dikkat edilmesi gerekir. Deldirdikten sonra iyileşme süresi diğer piercing bölgelerinden daha kısa sürer.

Conch Piercingi: Kulağın Concha Auricularis denilen bölgesine takılır. Delinirken verdiği acı eşiği yüksektir. Acısının fazla olmasından dolayı pek tercih edilmeyen bu piercing modeli estetik görünüm açısından diğer piercing modellerine göre daha iyidir.

Tragus Piercingi: İsminden de anlaşılacağı gibi kulağın Tragus kısmına takılır. Acı seviyesi diğer piercing modellerinin verdiği acı seviyesi gibi dayanılabilir düzeydedir. İyileşme süresi yaklaşık olarak sekiz ay gibi bir süreyi bulabilir.

Anti Tragus Piercingi: Kulağın Sulcus Auriculae Posterior bölgesine takılır. Tragus piercinginin verdiği acıdan daha fazla acıtmaktadır. İyileşme süresi Tragus piercingi ile benzerlik göstermektedir.

Orbital Piercingi: Kulağın scapha denilen bölgesine yan yana iki delik açılarak takılır. Bu bölgeye halka şeklinde piercing takılır, piercingin bir ucu ilk delikten diğeri yanındaki delikten geçirilerek takılır.