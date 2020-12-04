Kulağınızı pamuklu çubukla temizlemeyin! Olumsuz sonuçları olabilir

Kulak çöpü ile kulak yolunun temizlenmeye çalışılmasının toplumda çok yaygın bir durum olduğu ancak son zamanlarda yayınlanmış bilimsel çalışmalar bu tür bir alışkanlığın olumsuz sonuçları olabileceğini gösteriyor. Op. Dr. Ahmet Kızılağaçlı, kulak kiri temizliğinin, kulak temizleme çubuğu şeklinde bilinen pamuklu çubuklar veya kulağın iç bölümüne sokulan başka yabancı cisimlerle yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu tür işlemlerin kirin kulağın iç bölümüne itilmesine sebep olduğunu kaydeden Kızılağaçlı, “Kulak kanalının girişinde, kılların bulunduğu bölgede, deri içindeki özel yağ bezleri tarafından serumen adı verilen koyu sarı veya açık kahverengi renkte doğal bir salgı oluşturulur. Bu salgının kulak kanalını koruyucu, kayganlaştırıcı ve mikroplara karşı koruyucu özellikler vardır. Aslında temizlenerek yok edilmemesi gereken bu doğal vücut salgısının sık sık temizlenerek yok edilmesi kulak kanalında kurumaya ve kaşıntıya neden olur” diye konuştu.

Evde yapılan kulak çubukları kulağı temizlemez

Kulak kanalının hiç temizlenmese de zaman içinde kendiliğinden dışarı atıldığını aktaran Kızılağaçlı, şunları kaydetti: “Kulak kanalı, çoğunlukla kişilerin kulak temizliği sırasında pamuklu çubuklar ile serumeni derine itmeleri sonucunda tıkanır. Kulak kanalı girişinin

bir pamuk parçası ile silinmesi, kendiliğinden dışarı atılan serumenin temizlenmesi için yeterlidir. Kulak kanalı içine pamuklu çubuk, peçete, havlu gibi nesnelerin sokulması sadece serumenin derine itilmesini ve tıkanmasına neden olur ve yapılmamalıdır. Evde yapılan kulak mumu uygulaması veya kullanılan kulak çubukları kulağı temizlemez çünkü kulak salgısı olan buşon, kulağın iç kısmında oluşmaz. Bu şekilde yapılan temizleme yöntemleri, kulağın dış kısmına doğru atılmış ve burada bulunan buşonun daha çok kulak içine doğru itilmesine neden olur.’’