Küf lekelerinden kurtulmanın pratik yolları

İşte küf lekelerinden pratik bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak öneriler...

Duvarda meydana gelen küf lekesini temizlemek için öncelikle lekeli alanı güzelce silin. Silmenize rağmen lekeler kalırsa kullanmadığınız bir diş fırçasına bir miktar diş macunu koyun ve küf olan alanı iyice fırçalayın. Daha sonra sirke ve suyu bir sprey şişeye doldurun. Fırçaladığınız alana püskürterek güzelce silin. Eğer sirke kokusundan rahatsız olursanız daha sonra da deterjanlı su ile durulayabilirsiniz.

Giysinizde küf lekeleri mevcutsa sabun yardımcınız olabilir. Bunun için sabunu küf lekesine sürün ve kıyafetinize zarar vermeyecek şekilde ovalayın. Daha sonra güzelce durulayıp kurutun. Lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Halıda oluşan küflerden kurtulmak için de limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Daha sonra lekeye sürüp, yaklaşık yarım saat kadar bekleyin. Ardından yumuşak bir şekilde fırçalayıp güzelce silin.