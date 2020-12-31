Kudret narının faydaları nelerdir?

Faydaları saymakla bitmiyor

Kudret narının pek çok faydası olduğunu söyleyen Lükel, bunları sıraladı;

Kudret narı Helicobacter Pylori bakterisinin sayısını azaltarak aktivitesini baskılar ve üremesini engeller.

Egzama ve sedefe iyi gelmesi kudret narı yararları arasındadır. Bu durumlarda merhem olarak kullanılır.

Kudret narı şeker rahatsızlığına karşı da faydalıdır.

Saint Louis Üniversitesi’nden Patoloji Profesörü Ratna B. Ray, kudret narının meme kanseri olan kişilerde hastalığın nüksetmesini önlemek için besinlerde bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.

Kansere karşı kalkan oluyor

Kudret narının kansere karşı olumlu etkileri olduğunu söyleyen Lükel, bunları araştırmalarla destekledi.

Colorado Üniversitesinden bilim adamlarının araştırması, kudret narı suyunun pankreas kanseri hücrelerinin enerji kaynağını (glikoz) keserek ölmesini sağladığını gösterdi.

Araştırmacılardan Rajesh Agarwal, birkaç yıl önce kudret narı özünün meme kanserinde etkili olduğunun görüldüğünü, bu çalışmayla bir adım daha atarak, özellikle Asya ülkelerinde tüketilen kudret narı suyunun pankreas kanserine de umut ışığı olabileceğini belirlendiklerini bildirdi.

Gastrit, ülser ve reflüye olumlu etkileri var

Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisinin ülser, gastrit ve reflü de önemli etkisi olduğunu belirten Öztürk, “Yapılan bir çalışmada kudret narından bulunan Momordinin Lc’nin gastrik mukozal lezyonları (mide iç yüzeyini döşeyen zarın iltihaplanması durumu) azalttığı saptanmıştır. Kobay fareler üzerinde yapılan çalışmalarda deneklerde kudret narının zeytinyağlı ekstratı ve kudret narı meyvesinin kurutulup toz haline getirilen meyvelerinin bal ile karışımının belirgin ve doza bağlı antiülser etki gösterdiği saptanmıştır. Bir diğer çalışmada kudret narının zeytinyağlı ekstratının antiülser etkisi kobay farelerde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kobay farelerde ülser modelinde kudret narının zeytinyağlı ekstratın da ülsere karşı makroskopik olarak koruyucu etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Kudret narı bitkisinin midede üreyen ve mide asitinin artmasına neden olan Helikobakter Pilori bakterisine karşı önleyici etkiye sahip olduğu bilinmektedir.” dedi.

Kudret narı yağ esktresi nasıl elde edilir?

Kudret narı yağ ekstresi önemli ölçüde iyileşme sağladığı ayrıca inflamasyonu bastırdığı ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığını belirten Öztürk, “Zümrüt yeşili genç renkli meyve, olgunlaştıkça sarı ve turuncu renk alır. Uç noktalarından üç parçaya ayrılarak geriye doğru kıvrılır ve parlak kırmızı renkte etli olan tohumlar açığa çıkar. Çekirdeklerinin iç kısmı meyveden ayıklanır ve ürüne karıştırılmaz. Kalan kısım ayrılarak soğuk sıkım zeytinyağında bekletilir. Meyvenin acı suyu çıkartılır.

Kudret narı nasıl kullanılır?