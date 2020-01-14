Kudret narı neye iyi gelir, nasıl tüketilmeli?

İşte kudret narının faydaları…

Kan şekeri seviyesini korumaya yardımcı olur.

Kötü kolesterol seviyelerini düşürür.

Kilo vermeye destek olur.

Kudret narı doğal bir enerji kaynağıdır.

Astım, öksürük, soğuk algınlığı gibi solunum yolu problemlerine iyi gelir.

Kanı toksinlerden arındırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Alkolün verdiği karaciğer hasarını önler.

Yanık tedavisinde kudret narının iyileştirici etkisinden yararlanılır.

Antibiyotik etkisi vardır ve tümörlerin büyümesini engeller.

Kanı temizler ve kan dolaşımını artırır.

Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Akne tedavisi ve cilt lekelerine karşı etkilidir.

Kalp krizi ve inme riskini önemli ölçüde azaltır.

Kudret narı nasıl kullanılır?

Kudret narını macun halinde tüketmek için 1 adet sarı ya da turuncu renkli kudret narının kırmızı zehir içeren çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayıp cam kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı bal ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı 1 ay boyunca kavanozun ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Karışım biraz sulanmış hale gelir. Her sabah karıştırıp açken 1 tatlı kaşığı tüketin.

Kudret narı macununu zeytinyağlı olarak hazırlamak içinse 1 tane olgunlaşmış kudret narını yine çekirdeklerini ayırarak küçük parçalar halinde doğrayıp kavanoza koyun. Kavanozdaki kudret narına 1 su bardağı saf zeytinyağı döküp karıştırın. Hazırladığınız karışımı sade olarak ya da bal ile tüketebilirsiniz.

Kudret narı tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Eğer bir hastalığınız varsa ya da tedavi görüyorsanız kudret narı tüketmeden doktora danışmalısınız. Özellikle hamilelerin kudret narı tüketmeden önce bir uzmana sormalarında fayda var. Kudret narının ya da macununun günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmesi mide sorunlarına ve ishale neden olabileceğinden kudret narını fazla tüketmemek gerekiyor.