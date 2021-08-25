Kudret narı ne işe yarar, nasıl yenir? İşte her derde deva kudret narının faydaları

Asıl adı "karela" olan kudret narı özellikle gastrit ve ülser gibi mide sorunlarına karşı etkili bir meyve. Peki kudret narı nasıl tüketilmeli, ne işe yarar? İşte kudret narı hakkında merak edilenler…

Kudret narı ne işe yarar? Kudret narının faydaları

Mide ve bağırsakla ilgili problemlerde ilk akla gelen besinlerden olan kudret narının bazı faydaları şu şekilde;

Kudret narı şeker rahatsızlığına karşı da faydalıdır.

Hücrelerin kendisini yenilemesini sağlar.

Rahim hastalıklarının tedavisine destek olur.

Yüksek oranda protein ve E vitamini içerir.

Egzama ve sedefe iyi gelmesi kudret narı yararları arasındadır. Bu durumlarda merhem olarak kullanılır.

Helicobacter Pylori bakterisinin sayısını azaltarak aktivitesini baskılar ve üremesini engeller.





Kudret narı nasıl kullanılır?

Kudret narı meyvesi genel olarak balla veya zeytinyağı ile karıştırılarak hazırlanır.

Kullanıma hazır şekliyle satılan ballı kudret narı macunu ürünlerini doğal ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz.

Kudret narı meyvesi ve zeytinyağıyla hazırlanmış ürünler de yine doğal ürün marketlerinden alınabilir.

Sabah ve akşam yemek öncesi bir tatlı kaşığı alınır.

Kudret narı kapsül olarak da satılmaktadır. Günde 2- 3 kez alınabilir.

NOT: Kudret narını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz.





Kudret narı tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Eğer bir hastalığınız varsa ya da tedavi görüyorsanız kudret narı tüketmeden doktora danışmalısınız. Özellikle hamilelerin kudret narı tüketmeden önce bir uzmana sormalarında fayda var. Kudret narının ya da macununun günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmesi mide sorunlarına ve ishale neden olabileceğinden kudret narını fazla tüketmemek gerekiyor.