Küçük yatak odalarını fonksiyonel bir mekana dönüştürmek için öneriler

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan yeni evliler, öğrenciler ya da beyaz yakalıların, küçük metrekareli evleri tercih ettiğini hatırlatan İç Mimar Ezgi Damla Andiç, alan küçük olsa bile uygun ürün ve renklerle yatak odalarını daha fonksiyonel ve keyifle kullanılan bir mekana dönüştürmenin mümkün olduğunun altını çiziyor.

Mobilyanızı açık tonlar arasından seçin

Küçük ve dar mekânların olmazsa olmazı açık tonlarda boya ve duvar kâğıtları olduğunu söyleyen Andiç, en fazla beyaz, krem ve bej renklerinin tercih edildiğini belirtiyor. Bunların dışında bir renk kullanmak isteyenlere mutlaka renklerin açık tonlarını öneren Andiç, “Mobilyalarınız da açık tonlarda olmalı. Eğer ahşap bir ürün seçecekseniz de ahşabın açık tonlarına yer vermelisiniz. Komodin, şifonyer ve dolap gibi ürünleri bu önerilere göre seçtikten sonra odaya canlılık katmak isterseniz baza ve başlık tercihinizi renkli kumaşlardan yana kullanıp aksesuarlarınızı onlara uygun renklerle kombinleyebilirsiniz. Yatak başlığının da ince olmasına dikkat edin” diyor.

Aynalı kapaklar alana derinlik katar

Depolama alanlarının küçük metrekareli evler için elzem olduğunu hatırlatan Andiç, bu nedenle bazalı yatakların, makyaj masası yerine daha fazla depolama alanı olan şifonyerlerin veya yüksek şifonyerlerin tercih edilmesini öneriyor. Kapaklı dolapların açılması için belli bir alana ihtiyaç duyulduğunu ve bu durumun da küçük metrekareli yatak odalarında kullanımı zorlaştırdığının altını çizen Andiç, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sürgü kapaklı dolaplar size daha pratik bir kullanım sunar. Ayrıca aynalı kapaklarla alana derinlik de katabilirsiniz. Yine dolabı seçerken içerisindeki raf düzeninin ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmalısınız. Küçük metrekareli odaların sıkıntılarından biri de yeterli ışık almamasıdır. Böyle odalarda sarkıtın yanı sıra komodin üstlerinde abajurlara yer verebilirsiniz.”