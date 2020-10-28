Küçük oturma odasını daha geniş göstermenin yolları

Oturma odanız, bu ipuçlarıyla daha büyük görünecek...

- Duvarları çerçeve veya tablolarla kapatmayın

Alan hissini yaratmak için oturma odanızın duvarlarını çerçevelerle renklendirebilirsiniz. Bunun için büyük boylu tablo veya çerçeve kullanarak genişlik algısını oluşturabilirsiniz. Duvarı tamamen doldurmaya da çalışmayın. Bunun yerine odak noktası olabilecek boylarda bir şeyler tercih edebilirsiniz.

- İkisi bir arada eşyalar tercih edin

Çok amaçlı mobilyalar, küçük bir oturma odası için gereklidir. Yer planını oluştururken fazladan alan verir. Örneğin, sehpa tercih ederken hem puf hem de sehpa işlevini görebilecek şekilde alabilirsiniz. Ayrıca yatak haline gelebilen koltuklar da küçük alanlarda kullanılabilecek en güzel parçalardan... L şeklinde koltuklar da alandan en verimli şekilde faydalanmanıza yardımcı olur. Tek bir parça olduğu için de odada dağınık hissine neden olmaz.

- Depolama alanları oluşturun

Dağınıklığı engellemek, bir oda için oldukça önemlidir. Oturma odasında bir yoğunluk varsa, odayı tasarlarken dağınıklığı ortadan kaldırmak önceliklerden biri olmalı. Duvara raf yerleştirerek en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Dilerseniz, bu rafları uyumlu olması için duvarlarla aynı renge de boyayabilirsiniz. Ayrıca çekmeceleri veya bölmeleri olan bir TV ünitesi veya sehpa gibi depolama alanı oluşturmanıza yardımcı olacak mobilyalar da tercih edebilirsiniz.

- Gün ışığından faydalanın

Odanın mümkün olduğunca gün ışığı almasını sağlayın. Işığı engelleyecek türden koyu renkli veya ağır perdelerden kaçının. Açık renkli ve hafif kumaşlar, küçük yaşam alanları için doğru seçim olabilir.

- Aynaları unutmayın

Büyük bir duvar aynası, oturma odanızı genişletilebilir ve ışığı karanlık köşelere yansıtmanıza yardımcı olur. Işıktan en iyi şekilde yararlanmak için aynayı pencerenin karşısındaki duvara konumlandırabilirsiniz. Şık bir görünüm için de küçük aynalardan oluşan bir grup tercih edebilirsiniz.

- Konumlandırmaya dikkat

Küçük bir odaya çok fazla mobilya sığdırmak, kulağa cazip gibi gelebilir. Ancak odanın sıkıcı görünmesini önlemek için eşyalar arasında boşluklar bırakılmalı. Koltuklarınızı veya büfenizi duvarlara yaslamayın, mutlaka boşluk bırakın. Ayrıca TV ünitesi gibi bazı mobilyaları duvara monte ederek zeminde alan açabilirsiniz.