Küçük odaları daha büyük göstermek için dekorasyon önerileri

Gelin hayatınızı kolaylaştıracak bu ilginç dekorasyon fikirlerine bir göz atalım.

- Açık renkleri tercih edin



Açık renkler, küçük bir odanın daha büyük görünmesine yardımcı olabilir. Küçük odalarda koyu renkler pek tercih edilmemeli. Önerildiği gibi daha açık renkler, alanı olduğundan ferah ve geniş gösterir. Koyu renk alternatifleri, modaya uygun olsa dahi, genellikle geniş odalarda kullanılmalı. Küçük odalarda koyu renkler kullanıldığında boğucu bir his yaratabilir.



- Uzun ayaklı mobilyalarla dekore edin



Dekorasyonda ayaklı mobilyalar tercih etmek, küçük bir alanı oldukça ferah gösterir. Bu tarz odalar için çok büyük ve hantal görünümlü mobilyaların aksine, ayaklı mobilyalar ilgiyi yukarı çeker ve küçük bir odada daha fazla ışık ve alan görünümü oluşturur.







- Şeffaf pencereler kullanın



Metrekaresi küçük odalarda hacimli, ağır ve süslü pencere uygulamalarından uzak durun. Her ne kadar güzel ve alımlı görünse de ağır perdeler doğal ışığı bastırır ve karanlık bir odaya dönüştürür. Odanın her köşesinde ışığı hissetmek istiyorsanız, sadece odadaki pencereleri kullanın. Açık renkli duvarların yanı sıra güneş ışığı odanın daha büyük görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca çıtalı pencere panjurlarını, çok şeffaf dantel perdeleri veya bambu gölgeleri de düşünebilirsiniz.

- Aynalarla yanılsama yaratın



Bunun için aynaların sihrini kullanabilirsiniz. Çünkü ayna, bir odanın daha büyük görünmesi için ideal bir aksesuardır. Aynalar, sürgülü dolap kapılarına veya pencerenin yanına duvar boyunca monte edilebilir. Aynalar iki faydalı amaca hizmet eder: Birincisi; aksesuarlar, duvar süsleri, mobilyalar ve lambalardan veya gömme aydınlatmadan gelen ışığı odaya yansıtır. İkincisi; gün boyunca doğal güneş ışığı pencerelerden içeri akarken, aynalardan yansıyarak odayı daha parlak ve aydınlık hale getirir.







- Raflardaki renk uyumuna dikkat



Raflardaki malzeme ve aksesuarlar, karışık renklerde kullanıldığında, odanın dağınık görünmesine neden olur. Görsel dağınıklığı azaltmak için benzer renklere sahip öğeleri bir arada kullanarak küçük bir odanın düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.



- Şeritli duvar kağıtları seçin



Hem dikey hem de yatay çizgiler, daha fazla alan illüzyon yaratabilir. Dikey şeritler uzun görünüme yardımcı olur ve yatay çizgiler küçük bir odanın daha geniş görünmesini sağlar. Ancak odadaki mobilyalarla uyumlu renkleri seçtiğinizden emin olmalısınız.



- Çok amaçlı mobilyalara yer verin



Küçük bir odadaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek için saklama alanı olan bir kanepe veya aynı zamanda yatağa dönüşen bir koltuk gibi çok amaçlı ürünler seçmeye özen gösterin. Küçültülebilen mobilyalar da alan yaratmanın harika bir yoludur.







- Dağınıklıktan kurtulun



Küçük bir odayı daha büyük hissettirmenin en hızlı yolu, odayı toplu tutmaktan geçer. Bunu, dekoratif aksesuarların, süs eşyalarının veya herhangi bir işlevsel amaca hizmet etmeyen diğer öğelerin sayısını azaltarak yapabilirsiniz. Günlük yaşantınızda elinizin altında olması gerekenler için de küçük bir saklama kutusu tercih edebilirsiniz.