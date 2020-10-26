Küçük bahçenizin harika görünmesine yardımcı olacak 7 ipucu

İşte işinizi kolaylaştıracak basit ama etkili ipuçları...

- Sınırlı alanınızı doğru şekilde değerlendirin

Alanınız sınırlı olabilir. Bu yüzden, alanınızdan dikey olarak en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Ayrıca gür çiçekler yerine uzun boylu çiçekler dikebilirsiniz. Bahçenizde sebze yetiştirmek isterseniz de fasulye veya mısır gibi yiyecekler alanın önemli olduğu bahçeler için iyi bir seçimdir.

- Şekillerle oynayın

Bahçenizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınız, alanı değerlendirme ve daha ilginç hale getirme biçiminizi etkiler. Böylece daha ilginç hale getirebilir. Örneğin kare şeklinde olan bahçenize dairesel şekilli çim ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde, küçük bir bahçeye kavisli bir yol eklemek, alanı olduğundan daha büyük ve ilgi çekici kılabilir. Alandan en iyi şekilde faydalanmak için oluşturduğunuz yolun kenarlarına da bitki ekebilirsiniz.





- Bahçenizi bölümlere ayırın



Bahçenizi ayrı bölümlere veya bölgelere ayırarak bir düzenleme yapabilirsiniz. Böylece gerçekte olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz. Ayrıca bunun için çok fazla uğraşmanıza da gerek yok.

- Renk seçiminde dikkatli olun

Küçük bahçelerin tasarımı, küçük evlerin iç tasarımına benzer. Aynı şekilde, bir odadaki renk seçimiyle boyut algısını etkileyebilirsiniz. Aynı şey bir bahçede de yapılabilir. Bahçenizin daha açık görünmesini sağlamak için soluk renkli çiçekler açan bitkiler tercih edin. Kırmızı gibi sıcak renkler, bir alan samimiyet katabilir ama bahçenizi olduğundan küçük gösterebilir. Bu nedenle daha geniş bir görünüm için bunlardan kaçının.

- Mevcut olan bütün alanı kullanın

Potansiyeli ve verimi en üst düzeye çıkarmak için bahçenizde bütün alanı kullanın. Saksılarınızı veya bitki ve çiçek sepetlerinizi asmak için duvarların veya çitlerin kenarlarını kullanın. Ayrıca rüzgar çanı ve kuş evi gibi detayları da göz ardı etmeyin.

- Dağınıklıktan kaçının

Herhangi bir küçük alanı yönetmenin en önemli kuralı, dağınıklığın oluşmasını önlemektir. Aynı durum bahçe için de geçerlidir. Masa ve sandalye gibi dış mekan mobilyaları için kullanılmadığı zamanlar kolay bir şekilde katlanabilen ve muhafaza edilebilen modelleri tercih edin.

- Malzeme seçimi de önemli

Küçük bir bahçe için fayansa, kaldırım veya zemin kaplaması gibi malzemeleri seçerken, bunların boyutuyla doğru orantılı olduklarında emin olmalısınız. Genel olarak, bahçe ne kadar küçükse, kullanılacak malzemenin boyutu da o kadar küçük olmalı. Örneğin, daha az ve daha büyük olanlardan ziyade çok sayıda küçük karo kullanmak, alanı olduğundan da büyük gösterebilir.

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