Küçük bahçenizi harika gösterecek ipuçları

İşte küçük bahçenizin muhteşem gösterecek püf noktaları...

- Şekillerle oynayın

Bahçenizin şekli, ondan yararlanacağınız konusunda yol gösterici olabilir. Bu da küçük bir alanı daha ilginç hale getirir. Örneğin bahçeniz kara şeklindeyse dairesel bir çim ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde, küçük bir bahçe kavisli bir yol yapabilirsiniz. Bu da alanı olduğundan büyük gösterebilir ve ilgi çeken bir alan oluşturur. Yolun kenarlarına bitkiler de ekleyebilirsiniz.

- Renk seçimine dikkat edin

Küçük alanlar için bahçe tasarımı, küçük evlerin iç tasarımına benzer. Aynı şekilde, bir odadaki renk seçimi boyut algısını etkiler. Aynısı bahçeye de uygulanabilir. Bahçenin daha geniş olması için pastel renkli bitkiler tercih edebilirsiniz. Kırmızı gibi sıcak renkler, alana hoş bir görünüm katar ama boyutu küçültür. Bu nedenle bahçeyi geniş göstermek için bu renklerden kaçınmalısınız.

- Dağınıklıktan kaçının

Küçük bir alanı idare etmenin en güzel yolu dağınıklığın oluşmasını önlemektir. Aynı durum bahçe için de geçerlidir. Masa ve sandalye gibi dış mekan mobilyalar yerine katlanabilen ve kolay muhafaza edilenlerden tercih edebilirsiniz. Ayrıca, fazla olmadığı sürece bahçe süsleri ve heykeller de kullanılabilir.

- Bahçenizi bölümlere ayırın

Bahçenizi alanlara veya bölümlere ayırarak akıllıca bir çevre düzenlemesi yapabilir, daha geniş görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu, işlerinizi daha da kolaylaştıracaktır.

- Mevcut tüm alanı kullanın

Potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için bahçedeki her alanı değerlendirin. Saksıları duvarlara asabilir, çitlerin kenarlarına konumlandırabilirsiniz. Hatta dış mekan saati, rüzgar çanı veya kuş evi gibi dekoratif eşyalar ekleyebilirsiniz.