Kriptik hamilelik nedir, nasıl olur? Kriptik hamilelik (gebelik) belirtileri

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Yaşananların sıra dışı, çok akla gelmeyen bir durum olduğuna da işaret eden avukat Kübra Polat, konuşmasında, yaşanan olayda doğum yapan annenin kriptik gebelik ya da diğer adıyla kriptik hamilelik geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine kriptik hamilelik gündem oldu. Bu tarz gebeliklerde hamilelik belirtileri de olmuyor. Peki, kriptik hamilelik nedir, Kriptik hamilelik nasıl olur? İşte, kriptik gebelik belirtileri

KRİPTİK HAMİLELİK NEDİR?

Kriptik gebelik terimi, tıp uzmanları tarafından, hamile olan kişi tarafından doğum sancısı çekene veya doğum yapana kadar fark edilmeyen bir gebeliği tanımlamak için kullanılır. Kriptik hamilelik aynı zamanda, gebeliğin tıbbi olarak doğrulanmadığı bir kişinin hamile olduğuna inandığı sahte gebelik (psödosiyez) veya gebelik sanrısı için de kullanılmaktadır.

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KRİPTİK HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELER?

Doktor Hatice Daş ise tıpta ‘Kriptik gebelik' diye bir şey olduğunu belirterek, “Bu kadınların normal gebelik süreçlerinden farklı, semptomlar göstermemesi ile ilgili bir durumdur. Doğum sancısı çekip, doğum yapana kadar kadın semptom olmaksızın, normal gebeliğini yaşayabilir. Sonra da böyle kötü sonuçlar doğurabilir. Normal gebeliklerde kadın özellikle 20'nci haftadan itibaren semptomları görebilir. Ama bazen hormonal değişikliklerle bazı kadınlarda bu yaşanabiliyor. Özellikle kilolu ve hormonal bozukluk yaşayan kadınlarda sık görülmese de bu şekilde görülebiliyor. Bu vaka da görüldüğü üzere zaten kilolu olan bir kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geliyor. İlk etapta tabi ki gebelik düşünülmüyor. Kendisi de doktorlara kabızlığa bağlı bir rahatsızlık geçirdiğini belirtiyor. Muayenesi de buna göre yapılıyor ve tedavi uygulanıyor. Görüntü itibarı ile de şüphelenilmediği için ilaç yazıp gönderiliyor” dedi.