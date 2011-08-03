Kreş Nasıl Seçilir?

Doğumdan sonra çalışmak durumundaysanız, bebeğinize bakabilecek herhangi bir yakınınız yoksa belki de uygun bir bakıcı bulamıyor ya da tercih etmiyorsanız kreşlerin zilini çalmadan önce bu haberi okumanızda fayda var.

Daha çok bebeklik dönemini kapsayan 0-2 yaş dönemi kreş seçiminde, aileleri zorlu bir dönem bekliyor. Hangi kreşi, hangi özelliğinden ötürü seçmek gerektiğine dair önemli bilgiler veren Pedagog Sonnur Kükürt, dikkat edilecek hususları sıraladı.

• Çocuğunuz yuvaya giderken içinizin rahat ve huzurlu olmasını istiyorsanız o kurumu seçerken açıkçası biraz şüpheci davranmanız gerekiyor. Çünkü kurumun gerçek yüzü web sitesinde ya da broşüründe yazılanlarla örtüşmeyebilir.



• Kayıttan önce veli adayı olarak gittiğiniz günlerde kurumun sahibini ve diğer çalışanları tanımaya çalışın. Uzmanlık alanlarını ve deneyimlerini öğrenin. Çocuk eğitimi ve bakımında sizinle aynı görüşlere sahip olup olmadıklarını sorgulamak açısından değişik konularda fikirlerini sorun.

• Uyku, yemek, tuvalet gibi alışkanlıkları kazandırırken nasıl bir yöntem izliyorlar acaba bu çok önemli. Sadece sizin çocuğunuza değil diğer çocuklara da olan yaklaşımlarına bakın. Sevgi ve şefkat önceliğiniz olurken kullandıkları beden dilini de gözden kaçırmayın.



• Odaların temiz, havadar, ısı ve ışık yönünden kontrollerini yaparken etrafta kül tablası ya da sigara kokusu olup olmadığına bakıp asla sigara içilmemiş olmasına dikkat etmelisiniz.



• Günlük program ile yemek listesini aldıktan sonra bunlara uyulup uyulmadığına bakınız. Gelişim testleri ile takiplerini yapan uzman, periyodik kontrollerini yapan doktor ve kurumda görevli hemşire var mı?

• Geniş ve güvenli bir bahçesi var mı, çocuklar temiz havaya çıkarılıyor mu? Çocukların sağlık ve güvenliği açısından tehlikeli oyuncak, materyal ya da mobilya gözünüze çarpıyor mu?



Başka bir önemli konu da kurumun Bakanlık tarafından onaylı ruhsatı duvarda asılı mı? Mutlaka görüp inceleyin. Bu belgede kurumun kapasitesi, kaç gruptan oluştuğu, kurucusu ve sorumlu müdürün kim olduğu gibi bilgiler yazılıdır. Size anlatılanlarla çelişmiyorsa ve içinize sinmeyen bir durum yoksa kaydınızı gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz. Tabii ara sıra denetimlere gideceğiniz koşulu ile…