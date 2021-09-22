Kral suyu nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Kral suyunu kim buldu ve formülü nasıldır?

Kimya alanında pek çok asit bulunur. Bu asitler, platin ve altın gibi maddeleri çözemez. Kral suyu, altın ve platin gibi oldukça güçlü metallerle etkileşime girebilir.

Kral Suyu Nedir?

Kral suyu, üçe bir oranında konsantre nitrik asit ve hidrolik asit karışımından meydana gelir. İki asitte ayrı ayrı altın gibi güçlü metallerle etkileşim içine giremese de birleştikleri zaman çok güçlü bir asit meydana getirir.

Kral Suyu Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?

Kral suyunun Latince ismi, Aqua Regia'dır. Genellikle de üçte bir oranında konsantre nitrik asit ve hidroklorik asidin karışımından meydana gelir. Tek başına altını çözemeyen bu asitler bir araya geldiği zaman bunu başarabilir. En güçlü oksidanlardan birisi olan nitrik asit, altının çok küçük hatta neredeyse ölçülemez bir kısmını çözerek altın iyonuna dönüştürür. Ortamda bulunan hidroklorik asit ise, bu altın iyonları ile birleşir. Altın iyonları eksildiği için de denge hali bozulur. Bu da daha fazla altının çözünmesine neden olur. Cabir ibni hayyan bu karışımı kullanarak platin, altın gibi maddeleri çözdü.

Kral Suyunu Kim Buldu?

Kral suyu çok önemli bir çözeltidir. Bu nedenle de oldukça önemli olan bu çözeltiyi kimin bulduğu da çok önemlidir. Kral suyu, Latince ismi ile Aqua Regia ilk kez Ebu Musa Cabir Bin Hayyan tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Cabir Bin Hayyan Abbasiler döneminde yaşayan ve İslamiyet'e de fen bilimlerinin temelini atmıştır. Cabir Bin Hayyan kimyacı, simyacı, eczacı, fizikçi ve pek çok alan da uzmandır.

Altının Kral suyu ile verdiği reaksiyona benzeyen denklemler platin için de söylenebilir. Altında olduğu gibi, yükseltgenme reaksiyonu sonunda azot dioksit ya da azot oksit ürün olarak da açığa çıkabilir. Kral suyu, çok önemli bir çözeltidir. Bu nedenle de doğru formüle uygun olarak uygulanması gerekir. Deneysel olarak elde edilmiş kanıtlar, kral suyu ile platinin reaksiyonun çok karmaşık olduğununu da gösterir.

Kral Suyunun Formülü Nasıldır?

Kral suyunun formülü şu şekildedir;

HNO₃+3 HCl'dır.

3 HCl (g) + HNO3 (s) → NOCl (aq) + Cl2 (aq) + 2 H2O (l)