Kozalak pekmezi nasıl yapılır, neye iyi gelir? Kozalak pekmezi faydaları ve zararları

Yapımı uzun sürse de kozalak pekmezi vücuda faydalarıyla yapım aşamasındaki zahmete değer nitelikte. İşte kozalak pekmezi ile ilgili her şey…

Kozalak pekmezinin faydaları nelerdir?

- Kozalağı pekmezi, bronşit ya da astım gibi solunum rahatsızlıklarını tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda öksürük önleyici ve balgam söktürücü özellikleri de vardır.

- Akciğerin temizlenmesine yardımcı olur ve akciğer rahatsızlıklarının ortaya çıkmasının önüne geçer.

- Grip ve nezle gibi sık karşılaşılan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

- Hem çocukların hem yetişkinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Bağırsaklarda enfeksiyon ve mikrop oluşmasının önüne geçer. Böylelikle sindirim problemlerini daha başlamadan çözmüş olur. Kabızlık önleyici etkisi bulunmaktadır.

- Üst solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına engel olur.

- Solunum yolu rahatsızlarından sonra vücutta hissedilen hastalık etkilerini azaltır.

Kozalak pekmezi nasıl yapılır?

Öncelikle toplanan kozalaklar 1 gün boyunca ılık suda bekletilir.

Ardından, içine bir dilim limon ve eser miktarda sirke ekleyin. Bu, içerisinde yer alan mikropların öldürülmesi ve kozalakların temizlenmesi açısından önemli bir işlemdir.

Bir gün sonunda kozalaklar durulanır ve kurutulur. Ardından çekiç ya da benzer bir araçla kozalaklar tek tek kırılır ve içi açılır. Bu şekilde içi açılan ve ezilen çam kozalakları 8 saat boyunca kaynatılır.

Kaynama sonunda kozakların suyunun rengi kırmızıya döner.

Ardından kozalaklar içinden ayrılır ve kazanda kalan suya şeker eklenerek bir süre daha kaynatılır. Ardından çam kozalağı pekmezi hazır hale gelene dek demlenmeye bırakılır.

Kozalak pekmezi nasıl kullanılır?

Kozalak pekmezi sabahları aç karnına kullanıldığında daha faydalı ve etkili olur. İsteğe göre tatlandırılmak istendiğinde pekmez de ilave edilebilir. Bundan sonra yine kazanda kaynatılarak belirli bir kıvamı alması sağlanır.

Kozalak pekmezi zararları nelerdir?

Çam kozalağı uygun ölçü ve durumlarda kullanıldığında zararlı hale gelebilir. Kozalak pekmezi yapımında olgunlaşmamış çam kozalağı tüketirseniz, midenizde sindirim problemleri meydana gelebilir.

Aşırı tüketimde mideniz alarm verebilir ve faydalı olan doğal çam kozalağı suyu zararları ile sağlığınızı etkileyebilir. Bunun için kozalak pekmezini kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.